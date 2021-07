Nov prepir med Hrvati in Italijani zaradi imen 'prošek' in 'prosecco'

Prošek, ki je izdelan iz rozin, izvira iz Dalmacije, ki ji je med leti 1420 in 1797 vladala Beneška republika. "Benetke so bile nekoč prestolnica mojega otoka, zato je to skoraj kot bitka proti Benečanom. Očitno je, da med obema jezikoma obstaja podobnost," pravi vinar iz Jelse na Hvaru Ivo Duboković , ki pa je prepričan, da bi tudi tujec, če bi ga povprašali o obeh vinih, vedel, da gre za dve različni besedi. "Kar zadeva izdelek, je prošek podoben vin santu, prosecco pa belemu penečemu vinu," meni Duboković.

"Prošek je tradicionalno hrvaško desertno vino, ki ga pridelujejo iz posušenega grozdja naših tradicionalnih sort bogdanuša, maraština in vugava v srednji in južni Dalmaciji in v okusu, vrsti grozdja ali tehnologiji pridelave nima nobene povezave z italijanskim proseccom, ki je industrijsko polnjen s CO2 plinom, da pridejo do penine," v pismu pojasnjuje hrvaški evropski poslanec.

Picula poudarja, da med vini ni nikakršne podobnosti, razen te v imenu izdelka. Opozarja pa tudi, da so hrvaški vinarji doslej resnično izkazovali dobro voljo in pripravljenost na kompromise, s tem, da so dodali pridevnik ’dalmatinsko’, da bi tako še bolj razlikovali med imeni že tako različnih vin.

Picula: Obtožbe o imitaciji žaljive

V pismu Wojciechowskemu je poudaril, da gre za še en poskus močne italijanske vinske industrije, da bi preprečila prizadevanja Hrvaške, da kot članica Evropske unije v celoti zaščiti enega svojih avtohtonih tradicionalnih izdelkov. "Žal smo znova priča negativnim interpretacijam uveljavljenih in veliko večjih italijanskih proizvajalcev, ki nasprotujejo objavi hrvaške zahteve za zaščito v Uradnem listu EU," piše v pismu.

Nadaljeval je, da komentarji o podobnosti imen hrvaškega prošeka in italijanskega penečega vina ter domnevne imitacije preprosto ne temeljijo na dejstvih. "Nasprotno, obtožbe imitacije so dokaj žaljive za našo tradicijo in naše vinarje," je dejal Picula.