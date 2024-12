Nov primer femicida v BiH: s strelnim orožjem ubil ženo

Iz policijske uprave Doboj so sporočili, da so osumljenega za uboj aretirali in da poteka preiskava, da bi ugotovili vse okoliščine, ki so privedle do tragedije.

Po poročanju bosanskih medijev naj bi 28-letni moški v jutranjih urah na območju občine Bosanski Brod s strelnim orožjem ustrelil svojo 24-letno ženo in jo pri tem smrtno ranil. Policija je njeno truplo našla v avtomobilu. Motiv za dejanje za zdaj ni znan.