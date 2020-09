Nov protest žensk v Minsku, več aretiranih

V Minsku se je več sto žensk zbralo na novem protestnem shodu proti dolgoletnemu voditelju države Aleksandru Lukašenku, ki je pred dnevi prisegel za nov mandat na čelu Belorusije. Ženske so se zbrale na osrednjih trgih prestolnice in med drugim vzklikale "Sramota". Varnostne sile so že izvedle več aretacij.

Podrobnosti sicer niso znane, beloruska organizacija za človekove pravice Vesna pa poroča o najmanj desetih prijetih ženskah, med katerimi naj bi bile tudi novinarke. Na posnetkih je videti ženske, ki jih uniformirani pripadniki varnostnih sil spravljajo na avtobuse, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Protesti v Belorusiji trajajo že skoraj osem tednov. Ob sobotah potekajo t. i. shodi ženske solidarnosti, na katerih želijo udeleženke izraziti podporo opozicijski voditeljici Svetlani Tihanovski, ki jo vidijo kot zmagovalko predsedniških volitev 9. avgusta. Tihanovska se je v strahu pred Lukašenkovim državnim aparatom zatekla v Litvo. icon-expand Beloruski varnostni organi naj bi znova aretirali več protestnic. FOTO: AP Volilne oblasti v državi so Aleksandra Lukašenka po volitvah, nad katerimi visi velika senca manipulacij, razglasile za zmagovalca z več kot 80 odstotki glasov. Na oblasti v državi je že 26 let. V sredo je politik, ki si je prislužil tudi oznako"zadnji diktator Evrope", prisegel na slovesnosti, ki ni bila vnaprej napovedana. Današnji shod so organizatorji označili za "generalko prave prisege". "Naj pokažemo, kdo je naša predsednica,"so zapisali. Množično zborovanje je načrtovano za nedeljo. Protestniki zahtevajo nove volitve, izpustitev vseh političnih zapornikov in kazenski pregon odgovornih za policijsko nasilje med protesti.