Nov rekord Mont Blanca: gor in dol v manj kot petih urah

Povprečen plezalec premaga Mont Blanc v dveh dneh z uporabo gondole iz Chamonixa do Aiguille de Midi. Nato pohodniki na najvišjo goro v Alpah prespijo v koči, zatem pa jih čaka še 10 oziroma 14 ur do vrha. V soboto se je Benjamin Vedrines odpravil izpred cerkve v Chamonixu in se vrnil v ta kraj pod slovito goro v manj kot petih urah.

Njegova povratna pot je trajala natanko štiri ure, 54 minut in 41 sekund in presegla prejšnji hitrostni rekord, ki ga je postavil Kilian Jornet leta 2013, ko je za vzpon na goro in spust v Chamonix potreboval štiri ure, 57 minut in 40 sekund.

Izziv je vključeval skoraj 3800 navpičnih metrov vzpona med Chamonixom, ki se nahaja na 1035 m nad morsko gladino, in 4806 m visokim vrhom.