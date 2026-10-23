Nov ruski napad na trgovsko ladjo v Črnem morju?

Pristojne službe v Romuniji so danes obvestile javnost o incidentu v Črnem morju, kjer je trgovska ladja začela oddajati klic na pomoč, potem ko se je znašla v težavah zunaj romunskih teritorialnih voda, poročajo romunski mediji in francoska tiskovna agencija AFP. Sporočili so, da so uspeli rešiti devet mornarjev, enega so iz vode potegnili mrtvega, trije člani posadke so pogrešani. Večinoma naj bi šlo za državljane Ukrajine in Azerbajdžana. Pogrešane mornarje še iščejo, pri čemer prizadevanja reševalcev otežujejo neugodne vremenske razmere. Po navedbah romunskega portala Digi24 je klic na pomoč izdal kombinirani (OBO) tanker Khoryv, ki pluje pod zastavo Komorov in mu domnevno grozi, da bo potonil. Nahaja se približno 13 morskih milj od romunske obale na območju blizu pristaniškega mesta Constanta.

Nov incident v Črnem morju FOTO: AP

Romunske oblasti uradno niso potrdile, kaj je v ozadju incidenta. Po poročanju romunskih medijev naj bi šlo za nov napad z dronom. Predsednik države Nicusor Dan je pozneje za incident okrivil Rusijo, a prav tako ni podal podrobnosti, poroča AFP. "To je očitno del eskalacije, ki jo Rusija izvaja v okviru vojne v Ukrajini," je dejal v izjavi za medije. Napadi na trgovske in druge ladje v Črnem morju so v zadnjem času vse pogostejši, kar krepi zaskrbljenost glede varnosti plovbe v Črnem morju in morebitnega širjenja posledic vojne v Ukrajini na ozemlje Nata. Zadnji incident se je zgodil minuli teden, ko so droni zadeli dve ladji, ena je potonila. Hrvaški sindikat pomorščakov je danes zahteval, da se območje ob romunski in bolgarski obali razglasi za vojno območje.

Nicusor Dan FOTO: AP