Gradbenega inženirja Šojguja bo zamenjal ekonomist Belousov

Putin je 68-letnega Šojguja, s katerim tudi osebno prijateljujeta in je imel ključno vlogo pri odločanju glede vojne v Ukrajini, zamenjal s podpredsednikom vlade Andrejem Belousovom.

Imenovanje 65-letnega Belousova, ekonomista z malo vojaškimi izkušnjami, je za nekatere presenečenje, spet drugi ocenjujejo, da je imenovanje poteza za tesnejše sodelovanje gospodarstva in vojske, za kar si prizadeva Putin.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da imenovanje 'civilista' za obrambnega ministra predvideva "odprtost ministrstva do inovacij in naprednih idej". Po njegovih besedah Rusija sledi Sovjetski zvezi, ko so v sredini osemdesetih let prejšnjega stoletja velik del BDP-ja namenili prav vojski. "Na bojišču bo zmagal tisti, ki bo bolj odprt za inovacije," je dejal Peskov in napovedal integracijo vojske v celotno rusko gospodarstvo. Ob tem je pojasnil, da bo načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov ostal na svojem položaju in da bo vojaški del ministrstva za obrambo tudi po imenovanju Belousova ostal nespremenjen.