Tujina

Obtožbe o zlorabi otrok: na ulicah več deset tisoč ljudi s plišastimi igračami

Budimpešta, 14. 12. 2025 09.38 | Posodobljeno pred 39 minutami

Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
6

V Budimpešti je več deset tisoč ljudi protestiralo zaradi domnevne nedejavnosti vlade madžarskega premierja Orbana v zvezi z obtožbami o zlorabah otrok v državnih institucijah. Javnost so razburili posnetki nadzornih kamer, ki prikazujejo nekdanjega direktorja zapora za mladoletnike v prestolnici, kako je brcnil fanta v glavo. Za dodatno razburjenje je poskrbel vodja opozicije s poročilom iz leta 2021, ki ugotavlja, da je bila več kot petina otrok v državnih varstvenih ustanovah žrtev zlorab.

Orbanovo vlado je v zadnjih letih pretreslo več odmevnih škandalov v zvezi z zlorabami otrok. Tokrat so ogorčenje na Madžarskem povzročile nove obtožbe o zlorabah v zaporu za mladoletnike v Budimpešti.

Javnost so razburili posnetki nadzornih kamer, ki prikazujejo nekdanjega direktorja zapora za mladoletnike v prestolnici, kako je brcnil fanta v glavo.

Štirje zaposleni so bili v začetku tega tedna pridržani, vlada pa je v vseh podobnih ustanovah uvedla policijski nadzor. Trije drugi zaposleni so bili aretirani že prej, med njimi nekdanji direktor, ki je obtožen tudi sodelovanja pri prostituciji.

Za dodatno razburjenje je poskrbel vodja opozicije Peter Magyar, ko je v petek objavil doslej neobjavljeno uradno poročilo iz leta 2021, ki ugotavlja, da je bila več kot petina otrok v državnih varstvenih ustanovah žrtev zlorab. 

Na njegovo pobudo se je nato v soboto v prestolnici zbralo približno 50.000 ljudi, številni so s seboj prinesli plišaste otroške igrače, pozivali so k zaščiti otrok in odstopu vlade.

Magyar je v nagovoru pred množico zahteval, da vlada ponovno odpre prejšnje preiskave in zagotovi zaščito za žvižgače, premier Orban in njegova vlada pa bi po njegovih besedah "morala nositi politične, pravne in moralne posledice teh zločinov".

"Madžarska je prišla do točke, ko ne smemo več čakati in ne moremo več molčati. Vlada že leta ve, kaj se dogaja v sistemu za zaščito otrok, in dopušča, da se preiskave ustavijo ali do njih sploh ne pride," je dejal vodja opozicije.

Vlada se medtem zagovarja in vztraja, da je sprejela ustrezne ukrepe proti sumom zlorabe otrok. Orban je prav tako obsodil najnovejši primer zlorabe in dejal, da "tudi mladi kriminalci ne bi smeli biti obravnavani na tak način".

Gre za nov škandal, povezan z zlorabami otrok in Orbanovo vlado. Nekdanja predsednica države Katalin Novak je bila februarja lani prisiljena v odstop, potem ko se je izkazalo, da je pomilostila moškega, obsojenega zaradi prikrivanja spolnih zlorab v domu za otroke in mladostnike.

Afera je s položaja odnesla tudi pravosodno ministrico Judit Varga, premier Orban pa je takrat napovedal niz novih zakonov v boju proti zlorabam otrok.

Afera je privedla tudi do bliskovitega političnega vzpona 44-letnega Petra Magyarja, nekdanjega moža ministrice Varga in sodelavca Orbanove stranke Fidesz, ki je po odstopu predsednice in ministrice dejal, da si ne želi biti več del sistema, kjer se krivci skrivajo za ženskimi krili.

Magyar velja za Orbanovega najresnejšega političnega konkurenta pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo prihodnje leto.

madžarska protest orban zloraba otrok državne institucije
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
14. 12. 2025 10.27
Kako prozorno,... in "več deset tisoč ljudi" tega ne vidi.
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
14. 12. 2025 10.25
Zanimivo, ko so pa bili goreli kmečki kresovi po Bruslju, pred Ursulino palačo, in ko so bili taborili traktoristi, niste nič bili pisali.
ODGOVORI
0 0
biggie33
14. 12. 2025 10.16
+1
Smrdi, smrdi po globalistih..
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
14. 12. 2025 10.09
+2
Tole diši na poskus rušenja Orbanove vlade in uvajanja EU demokracije. Spet kot orožje, uporabljajo otroke, za katere sicer ne marijo, a ljudje zahtevajo neke spremembe. Vendar do sprememb, tako kot si oni iluzorno predstavljajo, ne pride, temveč določene skupine izpeljejo neki tretji načrt, ki ga sicer uspešno ne bi, tako kot je to bilo v Novem Mestu. Ljudje se potem počutijo izigrani, in razumejo še manj.
ODGOVORI
2 0
AugustLandmesser
14. 12. 2025 10.02
+2
madžarski mini maidan...Orban jim je zelo napoti v bruslju in je šla desna vonderlajdra v akcijo...
ODGOVORI
3 1
Nace Štremljasti
14. 12. 2025 10.05
+1
lajdro bosta Tramp in Putin naučila reda
ODGOVORI
2 1
