Obtožbe o zlorabi otrok: na ulicah več deset tisoč ljudi s plišastimi igračami

Orbanovo vlado je v zadnjih letih pretreslo več odmevnih škandalov v zvezi z zlorabami otrok. Tokrat so ogorčenje na Madžarskem povzročile nove obtožbe o zlorabah v zaporu za mladoletnike v Budimpešti.

Javnost so razburili posnetki nadzornih kamer, ki prikazujejo nekdanjega direktorja zapora za mladoletnike v prestolnici, kako je brcnil fanta v glavo.

Štirje zaposleni so bili v začetku tega tedna pridržani, vlada pa je v vseh podobnih ustanovah uvedla policijski nadzor. Trije drugi zaposleni so bili aretirani že prej, med njimi nekdanji direktor, ki je obtožen tudi sodelovanja pri prostituciji.

Za dodatno razburjenje je poskrbel vodja opozicije Peter Magyar, ko je v petek objavil doslej neobjavljeno uradno poročilo iz leta 2021, ki ugotavlja, da je bila več kot petina otrok v državnih varstvenih ustanovah žrtev zlorab.

Na njegovo pobudo se je nato v soboto v prestolnici zbralo približno 50.000 ljudi, številni so s seboj prinesli plišaste otroške igrače, pozivali so k zaščiti otrok in odstopu vlade.