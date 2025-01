Nov škandalozen posnetek nekdanjega ministra: s kalašnikovko v koruzi

Ni se še polegel prah okoli objave posnetka streljanja iz avtomobila, ki je odnesel hrvaškega ministra za kmetijstvo, v javnosti že odmeva nov škandalozen posnetek oz. zaslonska fotografija Josipa Dabra. Tokrat stoji sredi koruznega polja, slečen do pasu, v rokah pa drži kalašnikovko. Gre za že tretji sporni posnetek, ki so ga razkrili hrvaški mediji, in je najbolj kompromitirajoč od vseh doslej.