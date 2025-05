Nov spodletel poskus: Muskova raketa eksplodirala nad oceanom

Največja in najmočnejša nosilna raketa, kar so jih doslej izdelali, je uspešno vzletela, vendar je kmalu zatem eksplodirala nosilna raketa. Čeprav je raketa poletela dlje kot v prejšnjih dveh poskusih, je začela puščati in se med letenjem po vesolju nenadzorovano vrteti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kontrolorji misije so nato spustili gorivo, da bi zmanjšali moč pričakovane eksplozije, kamere na krovu pa so se izklopile približno po 45 minutah poleta, ki naj bi trajal 66 minut. Raketa tako ni dosegla predvidenega cilja nad zahodno obalo Avstralije, kjer naj bi razpadla, ampak so njeni deli padli v Indijski ocean.

SpaceX je na Muskovem družbenem omrežju X objavil, da "se je plovilo hitro in nenačrtovano razstavilo, vendar dodal, da se bodo iz neuspeha nekaj naučili.