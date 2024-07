Nov spodrsljaj: Biden Zelenskega predstavil kot predsednika Putina

"In zdaj besedo predajam predsedniku Ukrajine, ki je tako pogumen kot tudi odločen. Dame in gospodje, predsednik Putin," je dejal ameriški predsednik.

"Ne bi si izbral Trumpa za podpredsednika ZDA, če ne bi menil, da je za to usposobljena," je Joe Biden spet zamešal dve ključni osebi. Tokrat je svojo podpredsednico Kamalo Harris zamenjal z republikanskim protikandidatom Trumpom. Pred tem je že na dogodku ob robu vrha Nata ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega predstavil kot predsednika Putina .

"Predsednik Putin! On bo premagal predsednika Putina. Predsednik Zelenski – tako sem osredotočen na to, da premagamo Putina, to nas mora skrbeti. Kakorkoli, gospod predsednik," je svojo napako hitro popravil Biden.

"Jaz sem boljši," pa je na pomoto ameriškega kolega odgovoril ukrajinski predsednik. Njegovi nasprotniki iz vrst republikancev so posnetek napake začeli hitro deliti po družbenih omrežjih.