Nov spodrsljaj Bidna: Pozabil, zakaj je umrl njegov sin

V sredo se je ameriški predsednik Joe Biden udeležil spominske slovesnosti v zvezni državi Kolorado, kjer se je poklonil ameriškim vojakom, ki so v času druge svetovne vojne služili v 10. gorski diviziji v Italiji. Na obiskanem območju ob mestu Vail so se namreč urili vojaki, ki so jih nato poslali na bojišče naše zahodne sosede.

Predsednik je naprej približno 1129 kvadratnih kilometrov veliko pokrajino razglasil za spominsko območje, nato salutiral diviziji, govor pa zaključil z novim spodrsljajem. 79-letnik je namreč dejal, da je svojega sina Beauja Bidna izgubil na bojišču v Iraku, in da zato razume izgube, ki pridejo z vojno. A njegov sin je, čeprav je služil v Afriki, umrl za možganskim tumorjem. In to šest let kasneje.

"Samo predstavljajte si. Iskreno, to vam povem kot oče sina, ki je za svoje zasluge prejel Bronasto zvezdo in izgubil svoje življenje v Iraku. Predstavljajte si pogum in iskreno žrtvovanje, žrtvovanje, ki so ga opravili," je dejal.

Odsek govora se je razširil po družbenih omrežjih, marsikateri državljani vse bolj odkrito dvomijo, da 79-letnik trpi za demenco. Biden je najstarejši ameriški predsednik, njegove nerodne trenutke pa so člani konzervativcev uporabili kot nov vir kritik.