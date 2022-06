Nov strelski napad v ZDA: v zdravstvenem centru v Tulsi umrle štiri osebe

Najmanj deset ljudi je bilo pri tem ranjenih, a njihovo življenje ni ogroženo. Preiskovalci skušajo ugotoviti, ali so bili poškodovani v streljanju ali zaradi kaosa, ki je nastal, ko so poskušali pobegniti s kraja dogodka.

Policija je na kraj dogodka prihitela le nekaj minut po prvem klicu. "Ko so prišli, so slišali strele v eni od stavb, ki so jih usmerili v drugo nadstropje ," je na novinarski konferenci povedal namestnik policijskega načelnika Eric Dalgleish.

Dalgleish je na tiskovni konferenci potrdil, da je umrl tudi napadalec. "Našli smo ga z orožjem v rokah. Menimo, da je šlo za samopoškodbo," je dejal.

Policija njegove identitete ali kakršnih koli informacij v zvezi z njim še ni javno razkrila, saj preiskave potekajo tudi na drugih lokacijah izven objekta, kjer se je napad zgodil. Prav tako še ni znano, kaj bi lahko bil motiv za strelski napad.

Po podatkih neprofitne organizacije Gun Violence Archive gre za že 233. množično streljanje v ZDA v letošnjem letu. Prejšnji teden je 18-letnik v osnovni šoli v teksaškem Uvaldeju ubil 19 otrok in dve učiteljici, policisti pa so skoraj uro čakali pred učilnico, v katero se je zaprl, preden so posredovali. Od začetka napada do usmrtitve strelca je potekla ura in pol.