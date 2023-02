Nov sveženj sankcij proti Rusiji prvič vključuje tudi ukrepe proti Iranu

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predstavila predlog novega, desetega svežnja sankcij proti Moskvi, ki med drugim vključuje prepoved trgovanja in izvoza tehnologije v Rusijo. Prvič vsebuje tudi ukrepe proti iranskim pravnim osebam, povezanim z Iransko revolucionarno gardo zaradi pomoči Rusiji pri agresiji nad Ukrajino.

Evropska unija je doslej sprejela devet svežnjev sankcij proti Moskvi zaradi njene agresije nad Ukrajino. Da bi ohranili pritisk na Rusijo in njeno gospodarstvo ter slabili njeno sposobnost, da vzdržuje svoj "vojaški stroj", Evropska komisija predlaga nov, deseti sveženj sankcij, je v svojem govoru poslancem Evropskega parlamenta v Strasbourgu naznanila Ursula von der Leyen. Kot je dejala, nov sveženj ukrepov, vreden 11 milijard evrov, vključuje prepoved trgovanja in nadzor izvoza tehnologije v Rusijo.

icon-expand Ursula von der Leyen je predstavila deseti sveženj sankcij. FOTO: AP

Evropska komisija med drugim predlaga omejitve izvoza več elektronskih komponent, ki se uporabljajo v ruskih oboroženih sistemih, kot so brezpilotna letala, rakete in helikopterji. Vendar pa Rusija na bojiščih v Ukrajini uporablja tudi brezpilotna letala iranske proizvodnje, je dejala von der Leyen. "Ti iranski brezpilotni letalniki ubijajo ukrajinske civiliste," je opozorila.

Zato Komisija prvič predlaga sankcioniranje iranskih pravnih oseb, vključno s tistimi, ki so povezane z Iransko revolucionarno gardo. "Naša dolžnost je, da jih sankcioniramo in se soočimo z Iranom glede dobave brezpilotnih letal in prenosa znanja in izkušenj za izgradnjo proizvodnih obratov v Rusiji," je še poudarila von der Leyen. Predsednica Komisije je že prejšnji teden ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Bruslju napovedala, da bo v prihodnjih dneh predstavila nov sveženj sankcij proti Rusiji, ki bo vključeval dodatne prepovedi izvoza v Rusijo. Von der Leyen je nastopila na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta pred skorajšnjo obletnico ruske agresije nad Ukrajino 24. februarja v razpravi, v kateri skupaj s poslanci govorijo o tem, kako naj EU pomaga Ukrajini.

V svojem govoru je opozorila, da se eno leto od začetka ruske invazije pogumen ukrajinski narod še naprej zoperstavlja "perfidnim načrtom" ruskega predsednika Vladimirja Putina, Rusija pa da se je povsem odtujila od Evrope in je osamljena na svetovnem prizorišču. "Putin je želel razbiti evropske sanje Ukrajine. Danes se Ukrajina premika proti Evropski uniji hitreje in odločneje kot kdaj koli prej," je dejala. Pri tem je znova izrazila podporo Ukrajini in pozdravila njena prizadevanja za članstvo v EU. Kot je dejala, moramo "zgraditi most upanja za ljudi v Ukrajini, od grozot vojne do boljše prihodnosti med nami". V razpravi je nastopil tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki se je zavzel za podporo Ukrajini tako z vojaško pomočjo kot tudi po diplomatski poti, da bi dosegli mir.

icon-expand Josep Borell FOTO: AP