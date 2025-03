Nov telefonski klic: Trump tokrat z Zelenskim

Informacijo o začetku telefonskega pogovora Trumpa in Zelenskega je dal tiskovni predstavnik slednjega Sergij Nikiforov. Pogovor voditeljev Ukrajine in ZDA sledi Trumpovem torkovem odmevnem pogovoru s Putinom, po katerem so iz Kremlja in Bele hiše sporočili, da je Rusija pristala na 30-dnevno prekinitev napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.