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Nov torpedni sistem, ki temelji na umetni inteligenci, v rokah Severne Koreje?

Pjongjang, 17. 10. 2026 10.50 pred 54 minutami 1 min branja 18

Avtor:
M.P.
Kim Džong Un v muzeju

Pred dnevi je Severna Koreja preizkusila dve vrsti strateških manevrirnih raket, ki so jih izstrelili pod vodo. Analitiki domnevajo, da želi azijska država z njimi okrepiti svoje pomorske zmogljivosti. Zdaj pa so sporočili, da so preizkusili tudi novi torpedni sistem, ki deluje s pomočjo umetne inteligence.

Severna Koreja je sporočila, da je preizkusila nov torpedni sistem, "Zam-2.0", poroča Euronews, ki navaja državno tiskovno agencijo KCNA. Po njihovih navedbah naj bi novi sistem odlikovala izjemna hitrost in natančno vodenje, za zaznavanje ciljev in za usmerjanje pa naj bi uporabljal umetno inteligenco.

V poročilu je navedeno, da so v preizkusu preverili pogonske sisteme tega orožja.

Ta azijska država je sicer že v sredo preizkusila dve vrsti strateških manevrirnih raket, za katere se domneva, da bi lahko predstavljale način krepitve severnokorejskih pomorskih zmogljivosti. Strokovnjaki predvidevajo, da so bili izstrelki izstreljeni s podmornice.

Severna Koreja je v zadnjih tednih izvedla tudi več preizkusov balističnih raket, s čimer želi okrepiti svoj arzenal v času naraščajočih napetosti s sosednjo Južno Korejo.

Avgusta je ameriški predsednik Donald Trump novinarjem dejal, da ima severnokorejski voditelj Kim Džong Un "57 kosov zelo močnega jedrskega orožja". "Dejstvo, da se z njim dobro razumem, je dobra stvar, ne slaba," je takrat dejal Trump in dodal, da do razvoja jedrskega arzenala v Pjongjangu nikoli ne bi smelo priti.

S Kimom naj bi se po njegovih besedah sestal še letos, vendar pa podrobnosti o tem še ni razkril. Predsednik je v začetku meseca zatrdil tudi, da nenehno preprečuje vojno med Severno in Južno Korejo.

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severna koreja orožje umetna inteligenca kim džong un

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KOMENTARJI18

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tornadotex
17. 10. 2026 12.28
Menda ima torpedo v nosu vgrajen stacionarni telefon...Ukaze pa dobiva iz zemlje...odziva pa se na bip pib...
Odgovori
0 0
Dr Dre
17. 10. 2026 12.25
Nekaj je zelo narobe z našimi mediji, ki nas že desetletja prepričujejo, kako so v S Koreji lačni, umirajo... Sedaj pa ta novica.. A je kdo kdaj podvomil. MEDIJE V EU... Kak komentar...
Odgovori
0 0
Ferdo76
17. 10. 2026 12.19
Kako je mogoče če so še na stacionarnih telefonih, mogoče pa mi ne vemo vsega
Odgovori
0 0
Morgoth
17. 10. 2026 12.25
Kako je mogoče? Njihovi zavezniki - Kitajci, tako je mogoče.
Odgovori
0 0
Dr Dre
17. 10. 2026 12.28
V S Koreji AI deluje na stacionarno linijo.. Ne dvomi v te Z Kvalitetne Medije, še nikoli nam niso LAGALI🤣
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0 0
2mt8
17. 10. 2026 12.06
Umetna inteligenca v državi, kjer narod da celo plačo za pest riža
Odgovori
+0
2 2
Dr Dre
17. 10. 2026 12.29
V državi, kjer večina nima elektrike in umirajo od lakote, tako pišejo Kvalitetni mediji.. Si kdaj podvomil v to
Odgovori
0 0
dobrabejba35
17. 10. 2026 12.01
Best Korea
Odgovori
+3
4 1
Morgoth
17. 10. 2026 12.26
⬆️Bot 😂🤡
Odgovori
0 0
ChefUrinouMudonja
17. 10. 2026 12.01
"...izjemna hitrost in natančno vodenje, ...," to so samo prazne marketinške obljube 'investitorjem', dokler ne naredijo statističnih meritev uporabe omenjenih novitet v praksi..
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-2
0 2
Ferdo76
17. 10. 2026 12.20
To je bolj praksa na Zahodu sploh v avtoindustriji
Odgovori
0 0
2mt8
17. 10. 2026 11.57
Če bo ladja imela rdečo zvezdo, bo šel torpedo mimo nje, če pa bo imela ameriško zastavo bo pa šel direkt vanjo. Brez UI danes ne gre več.
Odgovori
+5
5 0
Aijn Prenn
17. 10. 2026 11.54
Dec od Melanije se dobro razume samo s skrajno čudnimi tipi.
Odgovori
+2
5 3
Podlesničar
17. 10. 2026 11.47
Še dobro, da sta Kim in Donald prijatelja, da imamo poceni nafto.
Odgovori
+3
4 1
enaleteca
17. 10. 2026 11.47
Imam obcutek, da je ta oranznoglavi zelo velik obozevalec diktatorjev 🤔 Hm, vidim pa tudi, da bi bil tudi rad sam to postal.
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+3
4 1
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