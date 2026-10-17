Nov torpedni sistem, ki temelji na umetni inteligenci, v rokah Severne Koreje?

Severna Koreja je sporočila, da je preizkusila nov torpedni sistem, "Zam-2.0", poroča Euronews, ki navaja državno tiskovno agencijo KCNA. Po njihovih navedbah naj bi novi sistem odlikovala izjemna hitrost in natančno vodenje, za zaznavanje ciljev in za usmerjanje pa naj bi uporabljal umetno inteligenco.

V poročilu je navedeno, da so v preizkusu preverili pogonske sisteme tega orožja.

Ta azijska država je sicer že v sredo preizkusila dve vrsti strateških manevrirnih raket, za katere se domneva, da bi lahko predstavljale način krepitve severnokorejskih pomorskih zmogljivosti. Strokovnjaki predvidevajo, da so bili izstrelki izstreljeni s podmornice.

Severna Koreja je v zadnjih tednih izvedla tudi več preizkusov balističnih raket, s čimer želi okrepiti svoj arzenal v času naraščajočih napetosti s sosednjo Južno Korejo.

Avgusta je ameriški predsednik Donald Trump novinarjem dejal, da ima severnokorejski voditelj Kim Džong Un "57 kosov zelo močnega jedrskega orožja". "Dejstvo, da se z njim dobro razumem, je dobra stvar, ne slaba," je takrat dejal Trump in dodal, da do razvoja jedrskega arzenala v Pjongjangu nikoli ne bi smelo priti.

S Kimom naj bi se po njegovih besedah sestal še letos, vendar pa podrobnosti o tem še ni razkril. Predsednik je v začetku meseca zatrdil tudi, da nenehno preprečuje vojno med Severno in Južno Korejo.