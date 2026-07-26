Nov trend med mladimi: na potovanjih iščejo babice

Trend, ki ga nekateri povezujejo z gibanjem #Grandmacore, poudarja vrednote, kot so počasnejši način življenja, ročna dela, kuhanje in domačnost. Na TikToku je oznaka z vsebinami, povezanimi z "babičjim" življenjskim slogom, zbrala že več sto milijonov ogledov, zdaj pa vpliva tudi na turistične navade, poroča BBC.
Mlajši popotniki naj bi v družbi starejših iskali predvsem občutek topline, miru in povezanosti. Po podatkih turističnega podjetja GetYourGuide bi kar 76 odstotkov popotnikov generacije Z iz Francije, Nemčije, Velike Britanije in ZDA rezerviralo počitniško dejavnost, povezano z "babico" – na primer kuharski tečaj pri italijanski noni ali voden ogled mesta z japonsko babico.
Ena od priljubljenih oblik tovrstnih doživetij so kuharski tečaji, kjer obiskovalci ne dobijo le znanja o pripravi tradicionalnih jedi, temveč tudi vpogled v vsakdanje življenje domačinov. Udeleženci pogosto poudarjajo, da takšne izkušnje delujejo bolj osebno kot klasični turistični ogledi – namesto zgolj obiskovalci postanejo gostje v domu.
Trend "babičjega turizma" tako kaže na širšo spremembo v potovanjih: mlajši popotniki ne iščejo več le znamenitosti, temveč pristne stike, lokalne zgodbe in občutek pripadnosti.
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