Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nov trend med mladimi: na potovanjih iščejo babice

London, 26. 07. 2026 15.24 pred 30 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Nona z doma pripravljenimi testeninami

Med mlajšimi generacijami se v turizmu pojavlja nov trend – iskanje pristnih izkušenj, ki jih vodijo starejše ženske. Generacija Z in milenijci vse pogosteje izbirajo potovanja, na katerih se učijo tradicionalnih veščin od babic: od priprave testenin z italijanskimi nonami do ogledov mest v družbi japonskih babic.

Trend, ki ga nekateri povezujejo z gibanjem #Grandmacore, poudarja vrednote, kot so počasnejši način življenja, ročna dela, kuhanje in domačnost. Na TikToku je oznaka z vsebinami, povezanimi z "babičjim" življenjskim slogom, zbrala že več sto milijonov ogledov, zdaj pa vpliva tudi na turistične navade, poroča BBC.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mlajši popotniki naj bi v družbi starejših iskali predvsem občutek topline, miru in povezanosti. Po podatkih turističnega podjetja GetYourGuide bi kar 76 odstotkov popotnikov generacije Z iz Francije, Nemčije, Velike Britanije in ZDA rezerviralo počitniško dejavnost, povezano z "babico" – na primer kuharski tečaj pri italijanski noni ali voden ogled mesta z japonsko babico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ena od priljubljenih oblik tovrstnih doživetij so kuharski tečaji, kjer obiskovalci ne dobijo le znanja o pripravi tradicionalnih jedi, temveč tudi vpogled v vsakdanje življenje domačinov. Udeleženci pogosto poudarjajo, da takšne izkušnje delujejo bolj osebno kot klasični turistični ogledi – namesto zgolj obiskovalci postanejo gostje v domu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trend "babičjega turizma" tako kaže na širšo spremembo v potovanjih: mlajši popotniki ne iščejo več le znamenitosti, temveč pristne stike, lokalne zgodbe in občutek pripadnosti.

babice turizem trendi

Ruske superjahte našle zatočišče: v Sredozemlju tudi Putinova Victoria

Cekin.si Mladi potujejo s starši, da bi prihranili: Nov trend, ki spreminja počitniške navade
24ur.com So za jamski turizem dovolj Postojnska in Škocjanske jame?
24ur.com 'Življenje v mestu je tako hitro, da skoraj ne morem zadihati'
Moskisvet.com Navade in želje turistov se spreminjajo: Takšna je prihodnost potovanj
Bibaleze.si Spoznajte Rozi, staro prikolico, ki ji je ustvarjalna Slovenka vdihnila novo življenje
Bibaleze.si Kako milenijci vzgajajo drugače kot prejšnje generacije?
Bibaleze.si Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hugh_Mungus
26. 07. 2026 15.54
Mal stisneš zobe, da kaj podeduješ
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Mati jo je poskušala ubiti – zvezdnica je preživela in postala legenda
Zakaj je pomembno, da si otroci izbirajo svoja oblačila?
Zakaj je pomembno, da si otroci izbirajo svoja oblačila?
Starši ga obožujejo: poseben vonj dojenčkove glavice ima svojo vlogo
Starši ga obožujejo: poseben vonj dojenčkove glavice ima svojo vlogo
Srečna, da je bila mlada mama
Srečna, da je bila mlada mama
zadovoljna
Portal
Vivienne razkrila svojo odločitev: zakaj se želi odreči priimku slavnega očeta?
7 znakov, da ste v zvezi izgubili del sebe
7 znakov, da ste v zvezi izgubili del sebe
Tedenski horoskop: Ovni sprejemajo pogumne odločitve, ribe čaka mirnejši ritem
Tedenski horoskop: Ovni sprejemajo pogumne odločitve, ribe čaka mirnejši ritem
3 razlogi za pogoste poletne prepire med partnerji in kako jih rešiti
3 razlogi za pogoste poletne prepire med partnerji in kako jih rešiti
vizita
Portal
Živila, ki skrivoma zvišujejo vaš krvni tlak in raven holesterola
Plavate, supate ali surfate? Dermatologi razkrivajo, kako izbrati zaščito, ki bo res delovala tudi v vodi
Plavate, supate ali surfate? Dermatologi razkrivajo, kako izbrati zaščito, ki bo res delovala tudi v vodi
Opozorilni znaki, da črevesje ni zdravo
Opozorilni znaki, da črevesje ni zdravo
Kako si pomagati pri Gravesovi bolezni in znova najti notranje ravnovesje
Kako si pomagati pri Gravesovi bolezni in znova najti notranje ravnovesje
cekin
Portal
Marsikdo zmeden ob informaciji, koliko so zaslužili igralci
Brez vrst, brez drage kave in brez gneče: evropski kraji, ki jih turisti še niso preplavili
Brez vrst, brez drage kave in brez gneče: evropski kraji, ki jih turisti še niso preplavili
Pivo za dva evra, prenočišče za 25: evropska prestolnica, ki še ni podlegla množičnemu turizmu
Pivo za dva evra, prenočišče za 25: evropska prestolnica, ki še ni podlegla množičnemu turizmu
Zapustil Evropo in izbral poklic, ki se ga mnogi izogibajo: plača je osupljiva
Zapustil Evropo in izbral poklic, ki se ga mnogi izogibajo: plača je osupljiva
moskisvet
Portal
Od voznika tovornjaka do kralja rock'n'rolla
Ko poklekne ona: trend, ki spreminja pravila zaroke
Ko poklekne ona: trend, ki spreminja pravila zaroke
Kje je meja med zdravim ukvarjanjem s telesom in obsesijo?
Kje je meja med zdravim ukvarjanjem s telesom in obsesijo?
Je za njen uspeh zaslužna njena zadnjica?
Je za njen uspeh zaslužna njena zadnjica?
dominvrt
Portal
Krompir ne bo več kalil: dodajte eno stvar in ostal bo svež več mesecev
Koliko časa lahko pes dejansko ostane sam doma?
Koliko časa lahko pes dejansko ostane sam doma?
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Priljubljena igralka pokazala nenavadnega 'hišnega ljubljenčka'
Priljubljena igralka pokazala nenavadnega 'hišnega ljubljenčka'
okusno
Portal
To je recept, ki ga vsako poletje znova išče na tisoče Slovencev
Če obožujete jogurtovo pecivo, vas bo ta različica z mandlji navdušila
Če obožujete jogurtovo pecivo, vas bo ta različica z mandlji navdušila
Pozabite na jabolčnega – ta štrudelj je pravi hit poletne sezone
Pozabite na jabolčnega – ta štrudelj je pravi hit poletne sezone
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
IQ 160
IQ 160
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Sreča na vrvici
Sreča na vrvici
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820