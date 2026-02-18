Nov trend med mladostniki: beli prah, ki ga vdihujejo skozi nos

Energijski prašek Sniffit je postal nov trend med hrvaškimi mladostniki. Proizvaja ga hrvaško podjetje Max Media d.o.o., ki prašek oglašuje kot alternativo klasičnim energijskim pijačam, vendar je v nasprotju z njimi prodaja prahu Sniffit osebam, mlajšim od 18 let, prepovedana.
Prašek sicer vsebuje kombinacijo stimulansov in energijskih dodatkov, vključno s kofeinom, tavrinom, vitaminoma B3 in L-teaninom ter mentolom. Prodaja se v majhni steklenički z 10 odmerki, cena enega pakiranja pa znaša 16 evrov.
"Skupna masa enega odmerka je približno 100 mg, količina kofeina na odmerek pa je 50 mg, kar je manj kot povprečna skodelica kave in bistveno manj kot večina energijskih pijač. En vdih (uporaba) je ena merica velikosti velikega graha," je za hrvaški Index.hr pojasnil Marko Šepac iz podjetja Max Media d.o.o.
Proizvajalec izdelek intenzivno promovira na družbenih omrežjih, ob tem pa zatrjuje, da ni znanstvenih dokazov o morebitnih dolgoročnih škodljivih učinkih pri zmerni in pravilni uporabi izdelka.
Je pa prodajo podobnega energijskega praška leta 2024 prepovedala francoska vlada, saj so pristojni organi ocenili, da predstavlja tveganje za zdravje in varnost potrošnikov.
Čeprav izdelek ne vsebuje prepovedanih snovi, so francoske oblasti opozorile, da vdihavanje belega praška skozi nos trivializira uporabo drog in lahko spodbuja tvegano vedenje, zlasti med mladimi.
Hrvaška evroposlanka in zdravnica Biljana Borzan je za hrvaški medij poudarila, da so tovrstni izdelki izjemno zaskrbljujoči, ker so namerno predstavljeni kot neškodljiv dodatek, hkrati pa z načinom uporabe in vizualno podobo posnemajo uživanje prepovedanih drog.
"To ni naključje, gre za marketinško strategijo, ki normalizira tvegano vedenje. Posebna težava je, da gre za vdihavanje skozi nos, kar predstavlja povsem drugačno in potencialno nevarnejšo pot vnosa v telo kot pitje," je še opozorila.
