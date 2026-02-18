Nov trend med mladostniki: beli prah, ki ga vdihujejo skozi nos

Energijski prašek Sniffit je postal nov trend med hrvaškimi mladostniki. Proizvaja ga hrvaško podjetje Max Media d.o.o., ki prašek oglašuje kot alternativo klasičnim energijskim pijačam, vendar je v nasprotju z njimi prodaja prahu Sniffit osebam, mlajšim od 18 let, prepovedana.

Prašek sicer vsebuje kombinacijo stimulansov in energijskih dodatkov, vključno s kofeinom, tavrinom, vitaminoma B3 in L-teaninom ter mentolom. Prodaja se v majhni steklenički z 10 odmerki, cena enega pakiranja pa znaša 16 evrov.

"Skupna masa enega odmerka je približno 100 mg, količina kofeina na odmerek pa je 50 mg, kar je manj kot povprečna skodelica kave in bistveno manj kot večina energijskih pijač. En vdih (uporaba) je ena merica velikosti velikega graha," je za hrvaški Index.hr pojasnil Marko Šepac iz podjetja Max Media d.o.o.