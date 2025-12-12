Nov Trumpov poraz: v Indiani zavrnili predlog za spremembo meja volilnih okrožij

Senat ameriške zvezne države Indiane je v četrtek zavrnil predlog zakona za spremembo meja volilnih okrožij, ki so ga na zahtevo predsednika Donalda Trumpa pripravili republikanci v predstavniškem domu kongresa.

Donald Trump FOTO: AP

Indiana je večinsko republikanska država in Trump je tam gladko zmagal na predsedniških volitvah leta 2016 in 2024. Spreminjanje meja kongresnih okrožij v Indiani je del Trumpovega projekta za podobne ukrepe po državah, ki jih obvladujejo republikanci, da si na volitvah v zvezni kongres prihodnje leto novembra zagotovijo večje število sedežev, poroča Politico. Republikanci iz Indiane imajo v zveznem predstavniškem domu trenutno sedem poslancev, demokrati pa le dva in nove meje kongresnih okrožij bi demokratom predvidoma odvzele tudi ta dva sedeža. Vendar pa se je nekaj republikanskih senatorjev Indiane upalo upreti Trumpu kljub grožnjam s smrtjo, ki so jih dobivali od pripadnikov njegovega gibanja Maga in so skupaj z demokrati z 31 glasovi proti 19 zavrnili spremembe, poročajo ameriški mediji.

Trump izgublja nadzor nad svojo stranko?

Po novembrskih lokalnih volitvah in zmagi demokratke na županskih volitvah v Miamiju ta teden je to nov poraz v seriji volilnih porazov Trumpovih republikancev in doslej najbolj očiten znak, da izgublja nadzor nad svojo stranko, poroča The Hill. Glasovanje je vrhunec štirimesečne kampanje pritiska Bele hiše na uporne republikance iz Indiane, ki je vključevala zasebna srečanja in javno sramotenje s strani Trumpa, večkratne obiske podpredsednika JD Vancea v Indiani, telefonske klice predsednika predstavniškega doma kongresa Mikea Johnsona in grožnje z odvzemom zveznih proračunskih sredstev. Uporni republikanci so prejemali grožnje z bombnimi napadi in doživljali napade na pisarne in hiše. "Sile, ki določajo ostro politično dogajanje zunaj Indiane, so postopoma in zdaj zelo očitno prodrle v Indiano. Napačne informacije. Okrutni prispevki v družbenih medijih, pretiran pritisk iz državnega parlamenta in zunaj njega, grožnje s primarnimi volitvami, grožnje z nasiljem, nasilna dejanja. Prijatelji, mi smo boljši od tega," je izjavil uporni republikanski senator iz Indiane Greg Goode.

Demokrati potrebujejo še tri sedeže