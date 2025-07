Nov Trumpov spodrsljaj: 'Kje ste se naučili angleško?'

Ameriški predsednik Donald Trump si je spet privoščil spodrsljaj, tokrat med srečanjem z afriškimi voditelji v Beli hiši. Po nagovoru predsednika Liberije Josepha Boakaija ni skrival navdušenja, poroča The Guardian. "Kakšna dobra angleščina, kako lepo ... Kje ste se naučili tako dobro govoriti? Kje ste se izobraževali? V Liberiji?" je z vprašanji zasul voditelja države, kjer je angleščina uradni jezik.

Poleg liberijskega je Trump v sredo gostil še predsednike Gabona, Gvineje Bissau, Mavretanije in Senegala. Njegovo sporočilo je bilo, da se nameravajo ZDA pod njegovim vodstvom bolj kot pomoči Afriki posvetiti trgovanju z Afriko, pa tudi, da so boljši partner od Kitajske, ki v zadnjih letih na kontinentu ogromno vlaga.

"Od pomoči prehajamo k trgovini. Afrika ima velik gospodarski potencial kot redke druge države. Na dolgi rok bo to v mnogih pogledih veliko bolj učinkovito, trajnostno in koristno kot kar koli drugega, kar lahko počnemo skupaj," je dejal na začetku srečanja v Beli hiši.

Odgovoril mu je predsednik Gabona Brice Clotaire Oligui Nguema. "Naše države niso revne. So bogate, ko gre za surovine. Toda potrebujemo partnerje, ki nas bodo podpirali in nam pomagali te surovine izkoriščati," je dejal. In dodal, da če to ne bodo Američani, bo pač nekdo drug.

Omizje se je sicer tudi strinjalo, da bi si Trump zaslužil Nobelovo nagrado za mir.