Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Nov udarec na Krimu: zadeti vsaj trije ruski helikopterji

Kijev, 31. 08. 2025 21.54 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
0

Ukrajinska vojska je sporočila, da je izvedla vrsto napadov na ruske enote na okupiranem Krimskem polotoku. V napadu z brezpilotnim letalnikom na oporišče v bližini Simferopola so bili zadeti in uničeni vsaj trije ruski helikopterji.

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (HUR) je poročala o uspešni operaciji proti ruski radarski postaji na Krimu. Bojni brezpilotni letalniki so po navedbah tiskovne agencije Ukrinform, ki se sklicuje na vire vojaške obveščevalne službe, uničili radarski nadzorni sistem in druge komponente ruskega sistema zračne obrambe S-400.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg tega je ukrajinska vojska na rusko oporišče v bližini Vološina izstrelila več raket. Uničenih je bilo najmanj šest plovil. Posledice napada z raketo, ki je zadela vojašnico, trenutno niso znane.

ukrajina rusija vojna krim
Naslednji članek

Japonsko mesto predlaga 2-urni dnevni limit za pametne telefone

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189