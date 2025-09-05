Nov udarec za Evropo: ZDA umikajo pomoč državam na meji z Rusijo

Kot je poročal Financial Times, naj bi uradniki v Pentagonu evropske diplomate prejšnji teden obvestili, da Washington ne bo več financiral programov za usposabljanje in opremljanje vojsk v državah vzhodne Evrope. Ravno te bi se v primeru konflikta z Rusijo znašle na prvi bojni črti.

O financiranju odloča ameriški kongres, a administracija Donalda Trumpa v ta namen ni zahtevala dodatnih sredstev. Že odobrena sredstva bodo tako na voljo le še do septembra 2026.

Uradnik iz Bele hiše je za New York Times povedal, da je odločitev v skladu s Trumpovi prizadevanji za "ponovni razmislek" in prerazporeditev pomoči za tujino, pa tudi v skladu z izvršnim ukazom, ki ga je podpisal že prvi dan mandata.

Trump že namreč dlje časa poudarja, da mora Evropa prevzeti več odgovornosti za lastno obrambo. Pod njegovim pritiskom so se zato zavezniki Nata junija letos dogovorili, da bodo obrambne izdatke povečali na 5 odstotkov BDP.

Ukrep bi najhuje prizadel baltske države, Estonijo, Latvijo in Litvo. Ameriška pomoč državam, ki mejijo z Rusijo ali pa se nahajajo v njeni bližini, bi se po poročanju ameriških medijev zmanjšala za več sto milijonov evrov.