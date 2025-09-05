Svetli način
Tujina

Nov udarec za Evropo: ZDA umikajo pomoč državam na meji z Rusijo

Washington, 05. 09. 2025 19.20 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
120

ZDA bodo postopoma ukinile dolgoletne programe varnostne pomoči za evropske države, ki mejijo na Rusijo. To pomeni več sto milijonov evrov manj sredstev za evropske zaveznice, ki bi se v primeru konflikta znašle na prvi bojni črti. Ukrep je sicer v skladu s Trumpovo politiko "Amerika na prvem mestu", v okviru katere si prizadeva zmanjšati pomoč drugim državam in Evropo prisiliti, da prevzame večji del stroškov lastne obrambe.

Kot je poročal Financial Times, naj bi uradniki v Pentagonu evropske diplomate prejšnji teden obvestili, da Washington ne bo več financiral programov za usposabljanje in opremljanje vojsk v državah vzhodne Evrope. Ravno te bi se v primeru konflikta z Rusijo znašle na prvi bojni črti. 

O financiranju odloča ameriški kongres, a administracija Donalda Trumpa v ta namen ni zahtevala dodatnih sredstev. Že odobrena sredstva bodo tako na voljo le še do septembra 2026. 

Uradnik iz Bele hiše je za New York Times povedal, da je odločitev v skladu s Trumpovi prizadevanji za "ponovni razmislek" in prerazporeditev pomoči za tujino, pa tudi v skladu z izvršnim ukazom, ki ga je podpisal že prvi dan mandata. 

Trump že namreč dlje časa poudarja, da mora Evropa prevzeti več odgovornosti za lastno obrambo. Pod njegovim pritiskom so se zato zavezniki Nata junija letos dogovorili, da bodo obrambne izdatke povečali na 5 odstotkov BDP. 

Ukrep bi najhuje prizadel baltske države, Estonijo, Latvijo in Litvo. Ameriška pomoč državam, ki mejijo z Rusijo ali pa se nahajajo v njeni bližini, bi se po poročanju ameriških medijev zmanjšala za več sto milijonov evrov. 

Estonski vojak
Estonski vojak FOTO: Shutterstock

Na minulem srečanju v Washingtonu, ki so se ga udeležili predstavniki številnih evropskih veleposlaništev, je Pentagon predstavil svoje načrte, ki pa naj bi močno presenetili in šokirali evropske države. Po besedah dveh diplomatov naj bi zdaj v Evropi poskušali proučiti podrobnosti in oceniti, ali bi lahko sami nadomestili izgubo ameriške pomoči. 

"To vzbuja veliko zaskrbljenosti in negotovosti," je za Financial Times dejal eden od neimenovanih diplomatov. Ti so sicer prepričani, da želi Trump z ukrepom prisiliti bogatejše evropske države, da prevzamejo breme in odgovornost za zaščito držav na prvi bojni črti. 

Senatorka Jeanne Shaheen, vodilna demokratka v senatnem odboru za zunanje odnose, je zmanjšanje sredstev opisala kot "zgrešeno potezo, ki pošilja popolnoma napačno sporočilo, ko poskušamo Putina prisiliti k pogajanjem in odvrniti Rusijo od agresije". 

KOMENTARJI (120)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ho?emVšolo
05. 09. 2025 20.32
+1
Medvedjev je že javno napovedal, da je pohod na Ukrajino le začetek.
ODGOVORI
1 0
Skunk Works
05. 09. 2025 20.31
-1
Ni problem Trumpov America first, problem je od Lajne in Kalasove Europa last......
ODGOVORI
0 1
Slovenska pomlad
05. 09. 2025 20.31
+1
Prav ponosen sem,da SDS podpira modrega Trumpa.
ODGOVORI
1 0
Midelamodrugace
05. 09. 2025 20.30
+0
Evropa propada zaradi Ukrajine. Uprimo se čimprej
ODGOVORI
2 2
Midelamodrugace
05. 09. 2025 20.30
+0
Novi časi nova zavezništva. Bolje malo ruski kot bruseljski
ODGOVORI
2 2
Victoria13
05. 09. 2025 20.29
+1
Pravilno!
ODGOVORI
2 1
Midelamodrugace
05. 09. 2025 20.29
+2
Bomo pa malo bolj spoštovali ruse ni vse slabo
ODGOVORI
4 2
Animal_Pump
05. 09. 2025 20.31
Sanjaj. Don...se bo še 5x premislil...tako kot se je že. Z Rusijo je treba pa sam železno zaveso naredit. Oni naj bodo tam...mi tukaj. Baje so samozadostni. Pa bo mir. Mi njim ne bomo težil...oni pa nam ne. Simpl.
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
05. 09. 2025 20.32
Ja to je res kdo nam bo pa nafto dal?
ODGOVORI
0 0
4krogci
05. 09. 2025 20.29
+4
jah glejte zda je v vlogi mirovnika (pa četudi so oni vse to nakuhal v prejsnem mandatu), zdej pa EU rine z glavo skuz zid z nastavljanjem svoje vojske v UA, sankcijami, dobavami raket,... ampak vazno da nam je UA rastrelila severni tok 1&2, razstrelila naftovod bratje, padec drona na Jarunu,.....
ODGOVORI
4 0
tron3
05. 09. 2025 20.28
+4
Don pravilno, nič jim dati, tudi Nemcem in vsem ostalim!!! Kalasova pa njena šefica sta prepričani, da bodo ameriški vojaki umirali za Bruseljsko demokracijo, malo morgen, dokler bo Don sigurno ne!!!
ODGOVORI
6 2
Paulus80
05. 09. 2025 20.28
+2
Počasi se bo morala evropa zanesti na svoje znanje in proizvodnje zmoglivosti. Oborožiti se ja…samo s svojim in ne ameriškim orožjem.
ODGOVORI
3 1
ho?emVšolo
05. 09. 2025 20.32
To je beseda!
ODGOVORI
0 0
OdIsej 25 Galeon Iskra lj
05. 09. 2025 20.28
+0
Bomo videli kaj se bo zgodilo.
ODGOVORI
1 1
Balki300 let Sinjebradec zov
05. 09. 2025 20.28
+2
To bo res zanimivo.
ODGOVORI
2 0
Volfan muca ne grize srebrni
05. 09. 2025 20.29
+2
Analiza je končana.
ODGOVORI
2 0
Skunk Works
05. 09. 2025 20.28
+1
NA Štajtcastu na tubi imate krasen pogovor z Francom Jagrom, koliko ene modrosti in preprostih resnic....Evropejci na splošno živijo ravno nasprotno in si napihujejo standard....Ampak prihaja čas streznitve......Resne streznitve...
ODGOVORI
2 1
Skunk Works
05. 09. 2025 20.32
Kot da bodo minusi spremenili real....
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
05. 09. 2025 20.27
+1
Rabimo malo ruskega predsednika zgleda. Bruselj je preveč pokvarjen
ODGOVORI
3 2
ho?emVšolo
05. 09. 2025 20.27
-3
Zdaj bodo baltske drževe še toliko bolj cenile napor Ukrajincev, ki se bojujejo za celo Evropo.
ODGOVORI
0 3
trapo
05. 09. 2025 20.27
+0
Sej počasi se bo vse pokazalo kaj se je dogovoril na Aljaski. Prepustil bo Evropo drugi politični sferi pa naj JJ floska kar če tko pač je.
ODGOVORI
1 1
anko46
05. 09. 2025 20.26
+0
Mislim da je čas da se EU postavi zase. Če se ne bi vedno zanašali na ZDA in Rusijo bi bili danes veliko bolj samozadostni. Tudi Kitajcem se je potrebno upreti. Konec končnih izdelkov, le polizdelke bi jim dovolil. Tako bodo primorani imeti vsaj tovarne za sestavo v EU. V nasprotnem se nam ne piše lepo
ODGOVORI
3 3
Animal_Pump
05. 09. 2025 20.27
+0
Močno se strinjam...
ODGOVORI
2 2
MucaNeGrize
05. 09. 2025 20.32
janko...za to je 20 let prepozno...eu postaja đungla...rajski vrt je na drugem koncu
ODGOVORI
0 0
ThorStorm666
05. 09. 2025 20.25
+5
Edino pravilno, butasta eu naj financira zavoženi ukrajino in kmalu bo sledil propad obeh
ODGOVORI
7 2
Skunk Works
05. 09. 2025 20.24
+0
Se mi zdi, da se bo ta napihnjen eu standard na lepem sesul kot hiša iz kart......
ODGOVORI
3 3
300 let do specialista
05. 09. 2025 20.21
+7
Moč Burslja kar izžareva🤣 pa te kikličarje je treba samo na smetišče, to so grobarji Evrope, brez kompasa in ja.jc.
ODGOVORI
8 1
Volfan muca ne grize srebrni
05. 09. 2025 20.27
-1
Kaj resno
ODGOVORI
0 1
