Nov udarec za Evropo: ZDA umikajo pomoč državam na meji z Rusijo

Kot je poročal Financial Times, naj bi uradniki v Pentagonu evropske diplomate prejšnji teden obvestili, da Washington ne bo več financiral programov za usposabljanje in opremljanje vojsk v državah vzhodne Evrope. Ravno te bi se v primeru konflikta z Rusijo znašle na prvi bojni črti.
O financiranju odloča ameriški kongres, a administracija Donalda Trumpa v ta namen ni zahtevala dodatnih sredstev. Že odobrena sredstva bodo tako na voljo le še do septembra 2026.
Uradnik iz Bele hiše je za New York Times povedal, da je odločitev v skladu s Trumpovi prizadevanji za "ponovni razmislek" in prerazporeditev pomoči za tujino, pa tudi v skladu z izvršnim ukazom, ki ga je podpisal že prvi dan mandata.
Trump že namreč dlje časa poudarja, da mora Evropa prevzeti več odgovornosti za lastno obrambo. Pod njegovim pritiskom so se zato zavezniki Nata junija letos dogovorili, da bodo obrambne izdatke povečali na 5 odstotkov BDP.
Ukrep bi najhuje prizadel baltske države, Estonijo, Latvijo in Litvo. Ameriška pomoč državam, ki mejijo z Rusijo ali pa se nahajajo v njeni bližini, bi se po poročanju ameriških medijev zmanjšala za več sto milijonov evrov.
Na minulem srečanju v Washingtonu, ki so se ga udeležili predstavniki številnih evropskih veleposlaništev, je Pentagon predstavil svoje načrte, ki pa naj bi močno presenetili in šokirali evropske države. Po besedah dveh diplomatov naj bi zdaj v Evropi poskušali proučiti podrobnosti in oceniti, ali bi lahko sami nadomestili izgubo ameriške pomoči.
"To vzbuja veliko zaskrbljenosti in negotovosti," je za Financial Times dejal eden od neimenovanih diplomatov. Ti so sicer prepričani, da želi Trump z ukrepom prisiliti bogatejše evropske države, da prevzamejo breme in odgovornost za zaščito držav na prvi bojni črti.
Senatorka Jeanne Shaheen, vodilna demokratka v senatnem odboru za zunanje odnose, je zmanjšanje sredstev opisala kot "zgrešeno potezo, ki pošilja popolnoma napačno sporočilo, ko poskušamo Putina prisiliti k pogajanjem in odvrniti Rusijo od agresije".
