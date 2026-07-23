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Nov udarec za Moskvo, EU sprejela 21. sveženj sankcij

Bruselj, 23. 07. 2026 10.52 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Ruska nafta

Odbor stalnih predstavnikov držav članic pri EU (Coreper) je v Bruslju dosegel soglasje glede 21. svežnja sankcij proti Rusiji, je na družbenem omrežju X sporočilo irsko predsedstvo Sveta EU. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na družbenem omrežju X pozdravila dogovor in dodala, da te sankcije slabijo rusko gospodarstvo.

Novi sveženj sankcij EU je usmerjen v ruske vire prihodkov in motenje ruskih dobavnih verig, poleg tega pa bo oviral delovanje tako imenovane ruske flote v senci, je v objavi na omrežju X zapisalo irsko predsedstvo.

Sveženj sankcij sedaj potrebuje še uradno odobritev vseh 27 članic.

Dogovor med drugim predvideva, da bodo trenutno cenovno kapico na rusko nafto, namenjene omejevanju izvoza tega energenta iz Rusije v tretje države, podaljšali za 12 mesecev, so sporočili diplomatski viri v EU. EU s tem ukrepom poskuša Moskvi preprečiti, da bi imela finančne koristi od porasta cen nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu.

Ruska nafta
Ruska nafta
FOTO: Shutterstock

Poleg tega so se z novim svežnjem sankcij dogovorili, da zaradi vojne v Ukrajini na črni seznam uvrstijo več ruskih uradnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Najnovejši paket pa ne vključuje predlagane obsežne prepovedi izdajanja vizumov, ki bi Rusom, ki so se borili v Ukrajini, preprečila vstop v unijo. Po navedbah diplomatskih virov so se zavezali le, da si bodo v prihodnosti prizadevali za takšno prepoved.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na družbenem omrežju X pozdravila dogovor. "V času, ko je Ukrajina dobila vojaški zagon, naše sankcije še naprej slabijo gospodarske temelje ruskih vojnih prizadevanj," je med drugim zapisala von der Leyen.

"Še en odločen korak za okrepitev pritiska na Rusijo. Naš 21. sveženj sankcij je usmerjen v sektorje z največjim vplivom: energetiko, finančne storitve, kriptovalute in trgovino," je v objavi na družbenem omrežju zapisal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in dodal, da evropska podpora Ukrajini ter pravičnemu in trajnemu miru ostaja neomajna.

Članice EU so zadnji sveženj sankcij proti Rusiji, ki je prav tako vključeval omejevalne ukrepe na področjih energetike, finančnih storitev in trgovine, potrdile konec aprila.

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