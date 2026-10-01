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Nov udarec za svetovni trg goriv: Kitajska ustavila izvoz naftnih derivatov

Peking, 01. 10. 2026 16.16 pred 1 uro 4 min branja 49

Avtor:
N.V.
Naftna rafinerija v Hongkongu

Kitajske rafinerije so, sodeč po štirih virih, ki so z zadevo seznanjeni, ustavile izvoz naftnih derivatov za mesec oktober. Peking si s tem prizadeva ohraniti domače zaloge, a ta poteza bo dodatno zaostrila razmere na trgih goriv, ki jih že tako precej omejuje vojna. Na kitajsko napoved so se odzvali tudi v Petrolu in pojasnili, da "omejitev izvoza naftnih derivatov iz Kitajske zmanjšuje globalno ponudbo dizelskega goriva, kar v trenutnih razmerah podpira višje cene in premije dizla tudi na evropskem trgu".

Kitajska je marca prvič omejila izvoz goriv, potem ko je izbruh vojne z Iranom povzročil motnje v dobavi surove nafte z Bližnjega vzhoda. Julija je omejitve omilila in od takrat mesečno uravnava izvoz dizelskega goriva, bencina in letalskega goriva, piše Reuters. Kitajska sicer izvozi velike količine dizla, bencina in letalskega goriva. Avgusta je na primer izvozila okoli 6,01 milijona ton naftnih derivatov.

Zdaj pa zopet velikim rafinerijam v največjem svetovnem rafinerijskem središču niso dali dovoljenj za izvoz goriv na območja zunaj Hongkonga in Macaa v oktobru, so povedali viri. Na Kitajskem so se sicer začele enotedenske počitnice in ni povsem jasno, ali bo Peking po koncu počitnic ponovno dovolil izvoz nafte. Po navedbah virov bi bila odločitev lahko odvisna od domačih zalog goriva in obsega rafiniranja.

Naftna rafinerija na Kitajskem
Naftna rafinerija na Kitajskem
FOTO: Shutterstock

Kitajska je sicer največja uvoznica surove nafte na svetu. Leta 2025 je uvozila rekordnih okoli 11,6 milijona sodov surove nafte na dan, medtem ko je njena domača proizvodnja precej manjša. Imajo tudi ogromno rafinerijsko zmogljivost, okoli 19 milijonov sodov na dan. Leta 2024 so njene rafinerije predelale približno 14,2 milijona sodov dnevno.

Svetovni trgi se sicer že tako soočajo z izpadom dobave goriv zaradi vojne z Iranom in ukrajinskih napadov na rusko rafinerijsko infrastrukturo, kitajska poteza pa bi lahko v nekaterih državah cene dvignila na nove rekordne ravni.

Potezo Pekinga sta spodbudila negotovost glede razpoložljivosti surove nafte in zmanjšanje domačih zalog goriva, izvoz je namreč vezan na pogoj, da se domače zaloge vrnejo na ravni pred vojno.

"To kaže, da je glavna prednostna naloga vlade še vedno varnost domače oskrbe. Mednarodni trgi so šele drugega pomena," je dejala Michal Meidan, vodja raziskav kitajskega energetskega sektorja pri Oxfordskem inštitutu za energetske študije. "Čeprav bi rafinerije želele izkoristiti visoke izvozne marže in ima Kitajska teoretično dovolj zmogljivosti, da poveča obseg rafiniranja in izvoza, bo izvoz omejen, dokler domače zaloge ne bodo zadostne," je dodala.

"Naša analiza kaže, da so komercialne zaloge plinskega olja in dizelskega goriva približno 20 milijonov sodov pod tem pragom, zaloge bencina pa zaostajajo za približno devet milijonov sodov, zato je bila prekinitev izvoza teh proizvodov pričakovana," je dodal Zameer Yusof, višji vodja za čiste naftne derivate pri družbi Kpler.

Naftna rafinerija v Hongkongu
Naftna rafinerija v Hongkongu
FOTO: Shutterstock

Po ocenah trgovcev je bilo septembra naloženih 1,4 milijona ton dizelskega goriva, 500.000 ton bencina in najmanj dva milijona ton letalskega goriva, vključno z zalogami v carinskih skladiščih za Hongkong in Macao, kar je manj kot avgusta.

Med največjimi destinacijami za kitajski izvoz goriv septembra so bili Singapur, Malezija, Avstralija, Vietnam, Bangladeš in Filipini, kažejo podatki družb Kpler in LSEG. Del izpada bi lahko pokrile južnokorejske rafinerije, vendar bi bil njihov izvoz na promptnem trgu omejen zaradi že sklenjenih dolgoročnih pogodb, je dejal Yusof.

Kitajska je izvoz goriv ustavila po nedavnem obisku predsednika Ši Džinpinga v Washingtonu, kjer ga je predsednik Donald Trump pozval, naj pomaga stabilizirati svetovno oskrbo z gorivi. Ameriški minister za energetiko Chris Wright je dejal, da je svet zaradi izpada izvoza z Bližnjega vzhoda in Kitajske ostal brez dela dobave dizelskega goriva, Washington pa pričakuje, da bo Evropa kmalu napovedala nove dobave dizla.

Trumpova administracija je tudi Nemčiji in Franciji naročila, naj zmanjšata svoje zaloge dizelskega goriva za nujne primere, da bi pomagali znižati cene, sicer bi lahko ZDA uvedle prepoved izvoza dizla, je poročal Reuters.

Trg v pričakovanju

Razlika med cenami azijskih terminskih poslov z dizlom za oktober in november je dosegla najvišjo raven v dveh tednih, saj trg pričakuje, da kitajskega izvoza goriva ne bo. Kitajska državna naftna družba PetroChina je v sredo preklicala nekaj pošiljk bencina in letalskega goriva, načrtovanih za oktober, so povedali trije viri. Dodali so, da je bila večina teh pošiljk dogovorjena v zadnjih dveh tednih.

Druga velika rafinerija, zasebna družba Zhejiang Petrochemical Corp (ZPC), v prazničnem tednu ni načrtovala nobenih pošiljk naftnih derivatov, je povedal četrti vir.

Ukrajina kljub opozorilom Trumpa napada ruske rafinerije

Ukrajina nadaljuje napade na ruske rafinerije nafte in s tem kljubuje Trumpu, ki napade krivi za zaostrovanje svetovnega pomanjkanja dizelskega goriva in rast cen goriva. Ponoči so napadli naftni objekt v ruski južni regiji Samara, piše Guardian.

Trump je sicer Zelenskega v zasebnem telefonskem pogovoru pozval, naj ustavi napade na ruske rafinerije, v javnosti pa je večkrat namignil, da so za krčenje svetovne oskrbe z gorivom krivi ukrajinski napadi. "Dizel je v veliko večjih težavah, ne zaradi Bližnjega vzhoda, temveč zaradi dogajanja v Rusiji, saj so tamkajšnje rafinerije dizelskega goriva onesposobljene z zaskrbljujočo hitrostjo," je opozoril.

Po ukrajinskih ocenah je ukrajinska vojaška kampanja v zadnjih mesecih onesposobila več kot 45 odstotkov ruskih rafinerijskih zmogljivosti, kar je v nekaterih regijah povzročilo omejitve pri prodaji goriva in dolge vrste na bencinskih servisih.

Rusija, tradicionalno druga največja izvoznica dizelskega goriva na svetu, je v začetku tega tedna prepoved izvoza dizla podaljšala do konca oktobra, s čimer je še dodatno povečala pritisk na že tako omejeno svetovno ponudbo.

Cene dizelskega goriva v ZDA so se v zadnjih tednih povzpele na rekordne ravni, kar še dodatno povečuje pritisk na življenjske stroške, ki je po navedbah medijev prispeval k temu, da je Trumpova javnomnenjska podpora pred ključnimi vmesnimi volitvami prihodnji mesec padla na najnižjo raven v njegovi politični karieri.

Energetski analitiki pa kot glavna dejavnika rasti cen izpostavljajo vojno v Iranu in širše motnje na svetovnih naftnih trgih.

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KOMENTARJI49

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Eli Copter
01. 10. 2026 17.46
bodo Italijani vrnili nafto izvoženo pred volitvami
Odgovori
0 0
tmj
01. 10. 2026 17.40
sumljivo je tole vse skupaj
Odgovori
+1
1 0
Stauffenberg
01. 10. 2026 17.39
Kaja in Ursula imata rešitev samo ne smeta delati po zdravi pameti ampak po navodilih iz VB in ZDA.
Odgovori
-1
0 1
A1B3
01. 10. 2026 17.35
Se bodo evropski birokrati končno začeli pogovarjati o končanju vojne z Rusijo ? Verjetno ne, oni imajo polne riti, sedijo na milijonih, narod na naj umira in životari.
Odgovori
+5
6 1
SAME KLOBASE
01. 10. 2026 17.34
Ja bo treba pred Ata Putina poklekniti in prosit za odpuščanje vseh krivic ki mu jih je zadala evropska unija po nareku ZDA
Odgovori
+3
5 2
CyberWorm00000
01. 10. 2026 17.37
srbi že klečijo pred putinom odkar obstaja : )) pa majo iste cene nafte tam k mi kle : ))) tko da nosite si tisto rusko nafto nekam : ))
Odgovori
+2
2 0
JazAliTi
01. 10. 2026 17.34
Nafte ni več, še za par desetletij 40 do 50 let. To je to. Vsi se bojo zmlatli med seboj.
Odgovori
-1
1 2
Piko2
01. 10. 2026 17.30
Tke vlade pa še ne. Bravo volilci!
Odgovori
+2
4 2
Sandokkan
01. 10. 2026 17.36
:))) a je slo vlada kriva zato,da so Kitajci ustavili izvoz ali za vojno V Iranu ali za zaprtje Hormuza? Ti si res en genij!
Odgovori
+0
1 1
deny-p
01. 10. 2026 17.24
Vse zrežirano, splanirano.... Zadnjih 10 dni se gorivo po železnici vozi kot še nikoli. Domnevam, da se je že vedelo v naprej in me ne bodi prepričali v naključje.....
Odgovori
+6
8 2
spam1
01. 10. 2026 17.34
Vnaprej? Rusija je Ukrajino napadla 2022 ...
Odgovori
0 0
deny-p
01. 10. 2026 17.44
spam1; konflikt rusija - ukrajina nam je podražila elektriko in plin....
Odgovori
0 0
Hihitalec
01. 10. 2026 17.21
Vi se prcate med seboj mi bomo pa že nekak ane
Odgovori
+9
9 0
lokson
01. 10. 2026 17.17
Biciklisti pa po vseh, samo po kameltrajbarjih ne. Koliko ima SLO od kitajske nafte ne vem. Vem pa, da jo Kitajska uvaža, ker je nima za razmetavat. Mediji in družbena omrežja, ste največje zlo dandanašnje.
Odgovori
+4
7 3
lokson
01. 10. 2026 17.13
Kriv, bo pa Janša.
Odgovori
-2
7 9
Đokobatina
01. 10. 2026 17.12
Vse je igra. Mislite, da se svetovne velesile bojujejo med seboj, ubistvu pa uničujejo kupno moč ljudi. Ne boste imeli nič in srečni boste.
Odgovori
+11
12 1
Prelepa Soča
01. 10. 2026 17.11
Udarec.. kje, kaj, zakaj? ... samo pesek v oči .... vse bo funkciiniralo naprej, tako, kot doslej.
Odgovori
+6
8 2
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 17.09
Ko bo šla nafta dol, bo pa jen zrasel...
Odgovori
-4
1 5
Teleport
01. 10. 2026 17.08
Rabijo za plastiko. Do bodo ljudje se več sare kupovali prek temuja
Odgovori
+1
5 4
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 17.07
Junkers je ves čas pil, škode pa ni delal
Odgovori
+15
16 1
Vladimir.Krutov
01. 10. 2026 17.21
+
Odgovori
+5
5 0
Bolfenk2
01. 10. 2026 17.06
Mogoče pa bo ta naftna kriza prisilila EU, da konča vojno in morijo v Ukraini. V vsaki stvari je nekaj dobrega.
Odgovori
+10
13 3
Podlesničar
01. 10. 2026 17.08
Misliš... prisilila EU, da preda Ukrajino Rusiji.
Odgovori
-8
2 10
wsharky
01. 10. 2026 16.59
v Petrolu ploskajo Kitajcem, baje pa tudi Južna skače od veselja, ker bo z dividendami še malo več pokasiral, pa Stevo je prav tako vesel, kajti ne bo izpada 10.000 eur za vsak glas podpore aktualnemu predsedniku vlade
Odgovori
-2
8 10
r h
01. 10. 2026 16.59
Kitajci in Rusi vzajemno uničujejo Evropo. Očitno jim bo uspelo.
Odgovori
+6
11 5
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 17.07
EU se uničuje sama z maloumno politiko
Odgovori
+16
17 1
SAME KLOBASE
01. 10. 2026 17.37
Ampak zasluženo to počnejo saj EU je sama tako daleč pripeljala.....
Odgovori
+1
1 0
Hihitalec
01. 10. 2026 16.58
Bo treba kilometrino pojačat, ni druge
Odgovori
+10
12 2
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