'Nova prepoved za ženske bi lahko bila uničujoča za afganistansko ljudstvo'

Ukaz nevladnim organizacijam je prispel v pismu ministra za gospodarstvo Qarija Din Mohammeda Hanifa. Vsaki organizaciji, ki ne bo spoštovala te odredbe, bodo preklicali licenco za delovanje. Množica odlokov talibanske vlade po mnenju mnogih spominja na talibansko vladavino v poznih devetdesetih letih, ko so ženskam prepovedali izobraževanje in obiskovanje javnih prostorov, poslušanje glasbe in gledanje televizije.

''Ženske so osrednjega pomena za humanitarne operacije po vsem svetu,'' je dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken. ''Ta odločitev bi lahko bila uničujoča za afganistansko ljudstvo.''

Talibanski prevzem oblasti je preoblikoval državo ter milijone ljudi pahnil v revščino in lakoto. Tuje pomoči čez noč kar naenkrat ni bilo več, sankcije proti talibanskim vladarjem pa so omejile že tako okrnjen dostop do zunanjega denarja.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dejal, da so ga poročila o novi prepovedi zelo vznemirila. "Združeni narodi in partnerji, vključno z nacionalnimi in mednarodnimi nevladnimi organizacijami, pomagajo več kot 28 milijonom Afganistancev, ki so odvisni od humanitarne pomoči," je dejal v izjavi.

Najprej so ženskam prepovedali obiskovanje zabaviščnih parkov, nato telovadnic, omejili so jim izobraževanje. Sledila je še prepoved obiskovanja univerz.

V južnem mestu Kandahar je v soboto na stotine moških študentov bojkotiralo zaključne izpite v semestru. Eden od njih je za Associated Press povedal, da so talibanske sile poskušale razbiti množico, ki je zapuščala izpitno dvorano.