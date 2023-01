Nov ukaz talibanov: podjetnice morajo zapreti svoja podjetja

Glavni razlog za to odločitev talibanskih oblasti naj bi bilo sodelovanje žensk z moškimi in neupoštevanje pravil o nošnji islamske naglavne rute hidžab. Frizerke v Pul-e-Khumriju pa trdijo, da je po mnenju oblasti njihova dejavnost v nasprotju s šeriatskim pravom.

"Prišel je pripadnik oddelka za pregrehe in kreposti in nam rekel, da imamo en teden časa, da odnesemo vse iz svojih trgovin in gremo domov," je za afganistanski televizijski kanal TOLOnews povedala prodajalka v Mazar-e-Šarifu na severu države.

Po besedah tiskovnega predstavnika talibanske verske policije Akifa Mudžahirja , znane kot ministrstvo za širjenje kreposti in preprečevanje pokvarjenosti, so ta poročila sicer neresnična.

Odkar so se avgusta 2021 na oblast v Afganistanu vrnili talibani, ženske počasi izrinjajo iz javnega življenja in državnih služb ter jim jemljejo težko priborjene pravice. V zadnjem času so ženskam prepovedali univerzitetno izobraževanje in delo v nevladnih organizacijah v državi, pred tem so ukinili srednješolsko izobraževanje za dekleta. Poleg tega ne smejo potovati brez moškega sorodnika, v javnosti se morajo pokrivati, prepovedano pa jim je tudi obiskovati parke, telovadnice in javna kopališča.