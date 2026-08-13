Izmenjava trupel med Rusijo in Ukrajino, napadi se nadaljujejo

Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Kijev v "edinstveni operaciji" za napad na rusko vojaško bazo uporabil rakete ter letalske in pomorske drone. Po navedbah ukrajinske vojske so bile zadete štiri ruske vojaške ladje, med njimi dve fregati. Rusija se še ni odzvala. "Okupacijska flota in vsa infrastruktura, ki jo podpira, ne bosta varni, dokler se bo nadaljevala ruska agresija," je Zelenski zapisal na družbenih omrežjih.

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Večina ruske črnomorske flote je zasidrana v Novorosijsku, enem največjih ruskih pristanišč, potem ko je morala zapustiti svojo nekdanjo glavno bazo v Sevastopolu na območju Rusije okupiranega Krima, ki je bila zaradi ukrajinskih napadov preveč izpostavljena, piše BBC. Rusko ministrstvo za kmetijstvo je sporočilo, da si prizadeva preusmeriti tokove tovora v pristanišča ob Baltskem in Kaspijskem morju ter na kopenske prometne poti. Pri tem ni omenjalo ukrajinskih napadov, temveč je navedlo, da "upošteva trenutne logistične omejitve". Nad Novorosijskom so se tako čez noč slišale eksplozije, v mestu pa so razglasili izredne razmere. Val napadov z droni je poškodoval tudi območja okoli pristanišča in cevovode, zaradi česar je bila oskrba mesta z vodo prekinjena. Drugod v regiji je zaradi drobcev drona umrl moški, je sporočil regionalni guverner Veniamin Kondratjev. Več krajev v okoliški Krasnodarski regiji je bilo ponoči prav tako tarča napadov z "več sto droni", je dodal Kondratjev. Poškodovanih je bilo več deset stavb, med njimi tudi stanovanjskih hiš. Ukrajina je v zadnjem času postala vse bolj učinkovita pri izvajanju napadov na ruskem ozemlju. Nedavni napadi na plovila v vzhodnem delu Črnega morja so prav tako okrnili ruski izvoz žita. Rusija je namreč največja izvoznica pšenice na svetu, vendar bi se po podatkih analitičnega podjetja s sedežem v Moskvi izvoz avgusta zaradi motenj v Črnem in Azovskem morju lahko zmanjšal za več kot polovico v primerjavi s povprečjem istega meseca v zadnjih petih letih. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je Ukrajino obtožila napadov na rusko žitno in kmetijsko infrastrukturo, zaradi česar naj bi se zvišale svetovne cene hrane in povečalo pomanjkanje žita. Zaharova je obenem dejala, da bo Rusija še naprej napadala "objekte, ki jih ukrajinske oborožene sile uporabljajo v Črnem morju za destabilizacijo plovbe", vse do "popolne odprave groženj varnosti na območju Azovskega in Črnega morja".

Na Krimu več mrtvih

"Štirje pirotehniki in en varnostnik so umrli med opravljanjem dolžnosti," je sporočil guverner Sevastopola Mihail Razvožajev. Dodal je, da je peterica po ukrajinskem napadu pregledovala območje, ko je eksplodiral sovražni izstrelek. Prebivalci mesta Sevastopol so bili v jutranjih urah po ukrajinskih napadih začasno brez elektrike.

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Tarča napadov je bilo sicer tudi več ruskih regij, med drugim Rostov in Baškortostan, od koder poročajo o skupno treh ranjenih. V Baškortostanu je bilo tarča napadov območje, kjer se nahaja eden od objektov ruskega spletnega trgovca Wildberries, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Skupno je zračna obramba ponoči nad več regijami sestrelila 362 ukrajinskih dronov, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Ukrajinska vojska je v začetku tedna napadla tudi rafinerijo nafte v regiji Orenburg, je danes potrdil tamkajšnji guverner Jevgenij Solncev. Opozoril je, da bodo popravila trajala več mesecev. "Oprema je uvožena, zaradi sankcij pa bodo popravila trajala do šest mesecev. Obrat je popolnoma ustavljen," je nadaljeval in dodal, da se pripravljajo na "najslabši možni scenarij". Regija bo po njegovih besedah morala uvoziti gorivo, da bo pokrila morebitno pomanjkanje.

Moskva izvedla nočne napade

Moskva je pred tem izvedla napade, v katerih je bilo med torkom in sredo ubitih najmanj 11 civilistov, večino žrtev je zahteval napad na južno ukrajinsko mesto Zaporožje. Ukrajinski uradniki menijo, da je ruski predsednik Vladimir Putin odločen nadaljevati vojno kljub vse bolj počasnemu in dragemu napredovanju njegove številčnejše vojske na bojišču. Putin načrtuje "dodatno hitro mobilizacijo več sto tisoč Rusov do konca leta", je v torek zvečer na družbenih omrežjih dejal Zelenski in se pri tem skliceval na poročila ukrajinskih obveščevalnih služb. Ta poročila so v zadnjem času navajala, da Rusija povečuje proizvodnjo balističnih raket in brezpilotnih letal z reaktivnim pogonom, oboje pa ukrajinska zračna obramba težko prestreza.

Tudi Ukrajina si prizadeva povečati proizvodnjo orožja s sklepanjem dogovorov s partnerskimi državami. Niti Putin niti drugi visoki ruski predstavniki sicer niso nakazali možnosti večje mobilizacije sil za boj v Ukrajini. Nekateri predstavniki oblasti so Kijev obtožili, da želi z govorjenjem o mobilizaciji vznemiriti rusko javnost. Ruski poslanec Andrej Guruljov je zavrnil poročila o morebitni jesenski mobilizaciji. "Sovražnik namerno širi govorice o mobilizaciji, da bi destabiliziral razmere v Rusiji," je dejal po navedbah prokremeljskega spletnega portala Tsargrad.

Rusi napadli potniški vlak

"Danes so v regiji Odesa Rusi znova uničili lokomotivo potniškega vlaka z dronom na reaktivni pogon. Na vlaku je bilo 340 ljudi," je Zelenski zapisal na družbenem omrežju X. Ob tem je zatrdil, da Rusija "zagotovo ni mogla ne vedeti, da je vlak prevažal civiliste".

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"Za zdaj žal vemo, da sta bila v napadu ubita strojevodja in njegov pomočnik. Izrekam sožalje njunima družinama in bližnjim," je še zapisal ukrajinski predsednik. Ukrajinske reševalne službe so objavile posnetke goreče lokomotive, katere sprednji del je bil v napadu močno poškodovan. Direktor ukrajinskega državnega železniškega prevoznika je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočil, da med potniki ni bil nihče poškodovan.

Ukrajina in Rusija izmenjali trupla padlih vojakov

Ukrajina in Rusija sta danes izvedli novo izmenjavo trupel oziroma posmrtnih ostankov padlih vojakov. "Ukrajini so bila vrnjena trupla 261 umrlih oseb, ki po navedbah ruske strani pripadajo ukrajinskim vojakom," je sporočil ukrajinski center za vojne ujetnike. Ruska medijska hiša RBC medtem ob sklicevanju na neimenovanega poslanca ruskega parlamenta poroča, da je Rusija Ukrajini predala 261 trupel, prejela pa jih je 24. Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 je izmenjava vojnih ujetnikov in posmrtnih ostankov padlih eno redkih področij, na katerih sprti strani še sodelujeta.

Prve ukrajinske balistične rakete naj bi bile pripravljene do jeseni

Izvršna direktorica ukrajinskega obrambnega podjetja Fire Point Irina Tereh je sporočila, da bodo prve ukrajinske rakete kratkega dosega nared jeseni, je v sredo poročal spletni portal Politico. Podjetje razvija tudi balistično raketo daljšega dosega, s katero bi lahko Ukrajina pridobila zmogljivost za napade na cilje globoko v ruskem ozemlju. Tereh je za Politico povedala, da je balistična raketa kratkega dosega FP-7 že v postopku certificiranja. Raketa ima doseg 200 kilometrov in lahko nosi 150-kilogramsko bojno konico. Pred začetkom serijske proizvodnje jo čakajo še testne izstrelitve v bojnih razmerah. "Izvedli bomo te izstrelitve, dokazali njeno učinkovitost v resničnem boju proti našemu sovražniku in nato bo pripravljena za sklenitev pogodb," je dejala Tereh. Če bo vse potekalo po načrtih, je po njenih besedah "povsem realno", da bo raketa pripravljena do jeseni.

Balistična raketa FP-7 FOTO: Profimedia