Znanost in tehnologija

Po vstavitvi možganskega čipa: 'Uporaba tehnologije se zdi čarobna'

London, 29. 01. 2026 08.51 pred 1 uro 1 min branja 15

Avtor:
L.M.
Čip Neuralink

Eden prvih uporabnikov možganskega čipa Neuralink v Združenem kraljestvu pravi, da se uporaba tehnologije "zdi čarobna". Naprava, ki jo je razvilo podjetje Elona Muska, omogoča ljudem s hudo paralizo, da zgolj z mislijo upravljajo računalnik.

Sebastian Gomez-Pena je po prvem semestru študija medicine zaradi nesreče ostal paraliziran od vratu navzdol. Danes je po poročanju SkyNews eden od sedmih udeležencev britanske klinične raziskave možganskega čipa Neuralink, katere cilj je preveriti varnost in zanesljivost naprave. Čip, povezan z več kot tisoč elektrodami v možganih, zaznava živčne signale in jih prek umetne inteligence prevaja v gibanje kazalca na računalniku ali telefonu.

Vsaditev je potekala s pomočjo posebnega kirurškega robota, ki elektrode natančno namesti v možgansko področje, odgovorno za gibanje rok. Sebastian zdaj lahko bere, označuje besedilo in upravlja digitalne naprave hitreje kot marsikdo z miško.

Prvo napravo so leta 2024 vsadili ameriškemu prostovoljcu, zdaj jo ima 21 ljudi v ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu in ZAE. Čeprav so prvi rezultati obetavni, je tehnologija še v zgodnji fazi. Rezultati raziskav še niso objavljeni v znanstvenih revijah, potrebne pa bodo tudi večje študije za dolgoročno potrditev varnosti.

Neuralink poleg gibanja raziskuje tudi možnosti za obnovo govora ter celo vida, v prihodnosti pa Elon Musk omenja možnost "naselitve" robotskega telesa, piše SkyNews.

Tehnologija odpira nova vrata za ljudi s hudimi nevrološkimi okvarami, hkrati pa sproža vprašanja o varnosti, zasebnosti in etiki. Za zdaj razvoj temelji na pogumu prostovoljcev.

Neuralink možganski čip paraliza Elon Musk nevrološke okvare

BUONcaffee
29. 01. 2026 10.30
Velik je.
0 0
Animal_Pump
29. 01. 2026 10.26
Končno...je bil že cajt. Klinc gleda etiko...
-1
0 1
SenecaLucius
29. 01. 2026 10.24
Kdaj bo Musk aktiviral še čipe, ki smo jih dobili s Covid cepivi? Prosim vse teoretike zarot za odgovor. 😉
0 0
Kameleon Kiddo
29. 01. 2026 10.29
Vidim da je pri tebi že dolgo aktiviran en čip. Reče se mu ignoranca.
+1
1 0
klop12
29. 01. 2026 10.22
a bo tud pomagal se "odločit" na volitvah?
+1
1 0
jung
29. 01. 2026 10.04
Kaj ti pomagata zasebnost in etika,ko si nepokreten pribit na posteljo kot nek mrtev kos lesa. Hvala bogu, da ti vsaj nekdo proba pomagat, saj izgubit itak nimaš kaj.Preveč se bluzi okrog teh zasebnosti,saj v th časih že težko normalno funkcioniraš,če ne daš svojih podatkov.
+4
4 0
ivan res grozni
29. 01. 2026 10.04
Musk na vseh področjih ruši meje tehnologij.
+2
2 0
asdfghjklč
29. 01. 2026 10.29
Musk ni genij, še nobene naprave ni razvil sam, ampak so jo drugi, on je samo biznismen. Geniji so tisti, ki so sami izumili nekaj, kar je danes nepogrešljivo - to ni windows, ne apple ipd, ampak tesla, da vinci, galilei, newton, aristotel itd... To, da pa nekdo danes izkoristi dano tehnologijo v svoj prid oz jo malo izboljša, to pa ni noben genij, še posebej, da mu to tehnologijo drugi izdelujejo, on jih samo plačuje.
0 0
SpamEx
29. 01. 2026 09.58
Bodo hakerji že našli način kako shekati možgane
-2
0 2
Deathstar
29. 01. 2026 09.13
Še par let, pa bomo vsi terminatorji
+1
1 0
SpamEx
29. 01. 2026 09.57
na dalinjsko upravljanje
0 0
Pedro Lopez
29. 01. 2026 10.16
…ti si že, samo se tega ne zavedaš.
+1
1 0
