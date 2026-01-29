Po vstavitvi možganskega čipa: 'Uporaba tehnologije se zdi čarobna'

Sebastian Gomez-Pena je po prvem semestru študija medicine zaradi nesreče ostal paraliziran od vratu navzdol. Danes je po poročanju SkyNews eden od sedmih udeležencev britanske klinične raziskave možganskega čipa Neuralink, katere cilj je preveriti varnost in zanesljivost naprave. Čip, povezan z več kot tisoč elektrodami v možganih, zaznava živčne signale in jih prek umetne inteligence prevaja v gibanje kazalca na računalniku ali telefonu.

Vsaditev je potekala s pomočjo posebnega kirurškega robota, ki elektrode natančno namesti v možgansko področje, odgovorno za gibanje rok. Sebastian zdaj lahko bere, označuje besedilo in upravlja digitalne naprave hitreje kot marsikdo z miško.

Prvo napravo so leta 2024 vsadili ameriškemu prostovoljcu, zdaj jo ima 21 ljudi v ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu in ZAE. Čeprav so prvi rezultati obetavni, je tehnologija še v zgodnji fazi. Rezultati raziskav še niso objavljeni v znanstvenih revijah, potrebne pa bodo tudi večje študije za dolgoročno potrditev varnosti.

Neuralink poleg gibanja raziskuje tudi možnosti za obnovo govora ter celo vida, v prihodnosti pa Elon Musk omenja možnost "naselitve" robotskega telesa, piše SkyNews.

Tehnologija odpira nova vrata za ljudi s hudimi nevrološkimi okvarami, hkrati pa sproža vprašanja o varnosti, zasebnosti in etiki. Za zdaj razvoj temelji na pogumu prostovoljcev.