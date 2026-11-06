Nov val groženj z bombami: preusmerjeni leti, evakuacije medijskih hiš

Na letališču Marco Polo v Benetkah, kjer je danes pristalo letalo po prejemu grožnje z bombo, je tudi Slovenec, ki potuje v Rim. Kot nam je zaupal, so bili že na avtobusu, ki bi jih moral odpeljati do letala, ko so se nenadoma obrnili nazaj proti letališki stavbi. Ko je pristojne vprašal, kaj se dogaja, so mu povedali, da bo pristalo letalo, ki je prejelo grožnjo, in da je letališče zaprto. Drugih informacij niso navedli, prav tako ni znano, kdaj bodo lahko poleteli. Več o dogajanju v Benetkah pa v oddaji 24UR ob 19ih!

Evropski letalski promet je že drugi dan zapored tarča groženj z bombami. Po poročanju Guardiana so morale pristojne službe v četrtek zaradi vala groženj pregledati ali preusmeriti najmanj 35 letal, danes pa so se pojavili novi primeri. Letalo družbe Wizz Air na letu W46136 iz Prage v Rim je moralo zaradi grožnje z bombo spremeniti smer in pristati v Benetkah. Letalo se je obrnilo na območju Ferrare in varno pristalo na beneškem letališču. Grožnja je bila po navedbah portugalskih medijev usmerjena tudi proti letalu družbe Ryanair na letu FR8196 iz Rima v Lizbono. Pristojne službe preverjajo njeno verodostojnost. Za zdaj ni potrjeno, da bi bila na letalu dejansko nameščena eksplozivna naprava.

Evakuacije na Irskem, radijski program začasno prekinjen

Grožnje niso omejene le na letalski promet. Na Irskem so danes zjutraj zaradi sporočil o domnevno nastavljenih bombah evakuirali več medijskih hiš. Med njimi je bila tudi irska javna radiotelevizija RTE, kjer so morali začasno prekiniti oddajo Today With David McCullagh na programu Radio One. Namesto oddaje so predvajali glasbo, zaposleni pa so se umaknili iz poslopij na območju Donnybrooka v Dublinu. Po poročanju Guardiana so evakuirali tudi zaposlene na radijskih postajah Newstalk in Today FM ter v medijskih hišah Virgin Media in Irish Independent. Voditelj David McCullagh je pojasnil, da so pred deveto uro prejeli elektronsko sporočilo z grožnjo, da bo v 45 minutah odjeknila eksplozija. Redni program RTE Radio One so ponovno vzpostavili ob 10.13 po lokalnem času. Na območju so ostali policisti s psi za odkrivanje eksploziva.

Letališče v Pragi FOTO: AP

Policija na letališčih v Pragi in Kopenhagnu

Praška policija je danes sporočila, da preiskuje grožnje, usmerjene proti več letalom, ki prihajajo na praško letališče ali z njega odhajajo. V sodelovanju z upravljavcem letališča so sprejeli potrebne varnostne ukrepe, pri čemer naj bi bil vpliv na običajno delovanje letališča minimalen. Podrobnosti o posameznih prizadetih letih niso navedli. Tudi danska policija je zaradi novih groženj okrepila prisotnost na letališču v Kopenhagnu. Po prvi oceni nevarnosti za potnike in druge uporabnike letališča ni bilo oziroma je ni. Že v četrtek so na istem letališču zaradi groženj pregledali dve letali.

Na Dunaju grožnje štirim letom, eno letalo moralo zasilno spremeniti pot

Četrtkove grožnje so prizadele tudi dunajsko letališče Schwechat. Po poročanju avstrijskega Kronen Zeitunga so tam prejeli elektronska sporočila z grožnjami proti štirim letom. Letalo Airbus A321 družbe Wizz Air, ki je letelo iz Milana Malpense v Varšavo, je moralo zaradi dodatne grožnje pristati na Dunaju. Po pristanku so letalo pregledali, vendar niso našli sumljivih predmetov. Letalo je nato še dopoldne nadaljevalo pot. Grožnjo z bombo je prejelo tudi letalo na povezavi iz Helsinkov na Dunaj, ki jo je za Finnair opravljala družba Jettime. Kljub grožnji je letalo po načrtu pristalo na Dunaju. Po navedbah avstrijskega medija je bilo v četrtek z grožnjami prizadetih približno 20 letov, pri čemer so bila nekatera letala preusmerjena, druga pa so spremljala vojaška letala. Vsa so varno pristala, eksplozivnih naprav pa niso našli.

Francoska lovca prestregla potniško letalo

Posebej odmeven je bil četrtkov incident z letalom družbe Aer Lingus, ki je letelo iz Dublina v Rim. Po grožnji z bombo so ga preusmerili proti francoskemu vojaškemu letališču Evreux. Po navedbah francoskega tožilstva naj bi pilot sprva vztrajal pri pristanku na civilnem letališču, zato je vojska za prestrezanje letala poslala dve lovski letali. Francoski tožilec Remi Coutin je napovedal zaslišanje pilota in kopilota, da bi razjasnili okoliščine dogodka. Omenil je tudi možnost kazenskega pregona zaradi morebitnega nesodelovanja s pristojnimi organi. Letalska družba Aer Lingus je pilota in posadko podprla ter poudarila, da so med zahtevnim incidentom ravnali strokovno in da je bila varnost potnikov ves čas na prvem mestu.

Kdo stoji za grožnjami in ali gre za usklajeno operacijo, za zdaj ni znano. FOTO: Thinkstock

Kdo stoji za grožnjami?