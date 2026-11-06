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Nov val groženj z bombami: preusmerjeni leti, evakuacije medijskih hiš

London, 06. 11. 2026 11.37 pred 1 uro 4 min branja 24

Avtor:
N.Š.
Wizz Air

Po četrtkovem valu lažnih groženj z bombami, zaradi katerih so po Evropi pregledali ali preusmerili najmanj 35 letal, se varnostni incidenti nadaljujejo tudi danes. Zaradi grožnje je moralo letalo na poti iz Prage v Rim pristati v Benetkah, pristojni pa preverjajo tudi grožnjo letalu iz Rima proti Lizboni. V Pragi in Kopenhagnu so znova okrepili varnostne ukrepe na letališčih, na Irskem pa so zaradi groženj evakuirali več medijskih hiš in začasno prekinili radijski program. Čeprav se je za doslej preverjene grožnje izkazalo, da so bile lažne, pristojne službe nadaljujejo preiskave.

Na letališču Marco Polo v Benetkah, kjer je danes pristalo letalo po prejemu grožnje z bombo, je tudi Slovenec, ki potuje v Rim. Kot nam je zaupal, so bili že na avtobusu, ki bi jih moral odpeljati do letala, ko so se nenadoma obrnili nazaj proti letališki stavbi. Ko je pristojne vprašal, kaj se dogaja, so mu povedali, da bo pristalo letalo, ki je prejelo grožnjo, in da je letališče zaprto. Drugih informacij niso navedli, prav tako ni znano, kdaj bodo lahko poleteli. Več o dogajanju v Benetkah pa v oddaji 24UR ob 19ih!

Evropski letalski promet je že drugi dan zapored tarča groženj z bombami. Po poročanju Guardiana so morale pristojne službe v četrtek zaradi vala groženj pregledati ali preusmeriti najmanj 35 letal, danes pa so se pojavili novi primeri.

Letalo družbe Wizz Air na letu W46136 iz Prage v Rim je moralo zaradi grožnje z bombo spremeniti smer in pristati v Benetkah. Letalo se je obrnilo na območju Ferrare in varno pristalo na beneškem letališču.

Grožnja je bila po navedbah portugalskih medijev usmerjena tudi proti letalu družbe Ryanair na letu FR8196 iz Rima v Lizbono. Pristojne službe preverjajo njeno verodostojnost. Za zdaj ni potrjeno, da bi bila na letalu dejansko nameščena eksplozivna naprava.

Evakuacije na Irskem, radijski program začasno prekinjen

Grožnje niso omejene le na letalski promet. Na Irskem so danes zjutraj zaradi sporočil o domnevno nastavljenih bombah evakuirali več medijskih hiš.

Med njimi je bila tudi irska javna radiotelevizija RTE, kjer so morali začasno prekiniti oddajo Today With David McCullagh na programu Radio One. Namesto oddaje so predvajali glasbo, zaposleni pa so se umaknili iz poslopij na območju Donnybrooka v Dublinu.

Po poročanju Guardiana so evakuirali tudi zaposlene na radijskih postajah Newstalk in Today FM ter v medijskih hišah Virgin Media in Irish Independent.

Voditelj David McCullagh je pojasnil, da so pred deveto uro prejeli elektronsko sporočilo z grožnjo, da bo v 45 minutah odjeknila eksplozija. Redni program RTE Radio One so ponovno vzpostavili ob 10.13 po lokalnem času. Na območju so ostali policisti s psi za odkrivanje eksploziva.

Letališče v Pragi
Letališče v Pragi
FOTO: AP

Policija na letališčih v Pragi in Kopenhagnu

Praška policija je danes sporočila, da preiskuje grožnje, usmerjene proti več letalom, ki prihajajo na praško letališče ali z njega odhajajo.

V sodelovanju z upravljavcem letališča so sprejeli potrebne varnostne ukrepe, pri čemer naj bi bil vpliv na običajno delovanje letališča minimalen. Podrobnosti o posameznih prizadetih letih niso navedli.

Tudi danska policija je zaradi novih groženj okrepila prisotnost na letališču v Kopenhagnu. Po prvi oceni nevarnosti za potnike in druge uporabnike letališča ni bilo oziroma je ni. Že v četrtek so na istem letališču zaradi groženj pregledali dve letali.

Na Dunaju grožnje štirim letom, eno letalo moralo zasilno spremeniti pot

Četrtkove grožnje so prizadele tudi dunajsko letališče Schwechat. Po poročanju avstrijskega Kronen Zeitunga so tam prejeli elektronska sporočila z grožnjami proti štirim letom.

Letalo Airbus A321 družbe Wizz Air, ki je letelo iz Milana Malpense v Varšavo, je moralo zaradi dodatne grožnje pristati na Dunaju. Po pristanku so letalo pregledali, vendar niso našli sumljivih predmetov. Letalo je nato še dopoldne nadaljevalo pot.

Grožnjo z bombo je prejelo tudi letalo na povezavi iz Helsinkov na Dunaj, ki jo je za Finnair opravljala družba Jettime. Kljub grožnji je letalo po načrtu pristalo na Dunaju.

Po navedbah avstrijskega medija je bilo v četrtek z grožnjami prizadetih približno 20 letov, pri čemer so bila nekatera letala preusmerjena, druga pa so spremljala vojaška letala. Vsa so varno pristala, eksplozivnih naprav pa niso našli.

Francoska lovca prestregla potniško letalo

Posebej odmeven je bil četrtkov incident z letalom družbe Aer Lingus, ki je letelo iz Dublina v Rim. Po grožnji z bombo so ga preusmerili proti francoskemu vojaškemu letališču Evreux. Po navedbah francoskega tožilstva naj bi pilot sprva vztrajal pri pristanku na civilnem letališču, zato je vojska za prestrezanje letala poslala dve lovski letali.

Francoski tožilec Remi Coutin je napovedal zaslišanje pilota in kopilota, da bi razjasnili okoliščine dogodka. Omenil je tudi možnost kazenskega pregona zaradi morebitnega nesodelovanja s pristojnimi organi.

Letalska družba Aer Lingus je pilota in posadko podprla ter poudarila, da so med zahtevnim incidentom ravnali strokovno in da je bila varnost potnikov ves čas na prvem mestu.

Kdo stoji za grožnjami in ali gre za usklajeno operacijo, za zdaj ni znano.
Kdo stoji za grožnjami in ali gre za usklajeno operacijo, za zdaj ni znano.
FOTO: Thinkstock

Kdo stoji za grožnjami?

Preiskovalci preverjajo tudi izvor elektronskih sporočil, s katerimi so neznanci grozili evropskim letališčem in letalskim družbam. Po poročanju Kronen Zeitunga je bilo v enem od sporočil, poslanih na več elektronskih naslovov letališča v Sofiji, navedeno, da so eksplozivne naprave nameščene na več letalih in na letališču.

Pošiljatelji so se predstavljali kot pripadniki skupine Maennerstaat, skrajno desničarskega in antifeminističnega gibanja, ki izvira iz Rusije. Podobna sporočila so prejeli tudi v Rimu.

Za zdaj ni potrjeno, da je skupina dejansko odgovorna za grožnje. Prav tako ni dokazano, da so vsi incidenti med seboj povezani ali da gre za usklajeno operacijo.

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Anion6anion
06. 11. 2026 13.03
Grožnje z bombami? Če na letališču res preverijo ves tovor in potnike kot velevajo pravila , potem je letalo varno, ne glede na to koliko groženj je z bombami . Kaj tu ni jasno?
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
06. 11. 2026 13.02
Gibanje "moška država" je v Rusiji prepovedano od leta 2021. Večina vodstva tega gibanja je prebegnila na zahod in lahko, da so kje ustanovili nekaj podobnega glede na to, da se v e-grožnjah predstavljajo kot "Maennerstaat". Delujejo izključno preko spleta iz nemško-avstrijskega področja. Obveščevalne službe jih bodo gotovo našle.
Odgovori
0 0
PIKAPOLONICA1994
06. 11. 2026 13.00
Dobro, da imam nahrbtnik spakiran za naslednjih 72 ur - ključne ure...hahah
Odgovori
+0
1 1
PIKAPOLONICA1994
06. 11. 2026 12.58
UVL in Kaja nas bosta rešili, kot vedno....vse globje v prepad...
Odgovori
+4
4 0
PIKAPOLONICA1994
06. 11. 2026 12.58
globlje
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
06. 11. 2026 12.53
Kaj delajo evropske institucije in vin der laydra ter Kaja Kalas. Rešujejo Ukrajino pa še domačega praga ne znajo zavarovat
Odgovori
+3
4 1
Cmrlj3
06. 11. 2026 12.58
Kako pa? Naj prepovejo klice na letališča al kako?
Odgovori
-1
0 1
Freedom fighter
06. 11. 2026 12.52
Vsi vemo kdo stoji za tem. Čas je, da se evropa zbudi in odgovori v enakem ali podobnem jeziku
Odgovori
+4
5 1
asdfghjklč
06. 11. 2026 12.52
Rusi in rusofili so pripravljeni narediti vse za svojega firerja iz kremlja.
Odgovori
+0
3 3
PIKAPOLONICA1994
06. 11. 2026 12.59
heheh, pomagaj si sam...
Odgovori
0 0
Fery Zaka
06. 11. 2026 12.46
Krasna nova Evropa! Čedalje lepše nam gre.
Odgovori
+2
5 3
Lion90
06. 11. 2026 12.40
Nagrada milion €, da se ga najde potem pa pobrat vse kar ima, zapret dozivljensko.
Odgovori
+8
8 0
CrazyMachines
06. 11. 2026 12.38
Nekdo preverja koliko smo odzivni, panični, kako se obnašamo ko smo pod stresom…le kdo bi lahko stal za tem?!?
Odgovori
+9
10 1
Partapaki
06. 11. 2026 12.36
Se je pričakovalo s strani Rusije, in potem se bodo spet oni delali kot da so žrtev...
Odgovori
+5
9 4
Pamir
06. 11. 2026 12.50
Ne delajo se, žrtev imajo veliko, ubija jih orožje iz EU in EU vojaki plačanci.Kaj si pa pričakoval.
Odgovori
-1
1 2
Lens
06. 11. 2026 12.34
To je tipičen primer hibridne vojne, na zelo poceni način se dela velika škoda.
Odgovori
+13
13 0
LevoDesniPles
06. 11. 2026 12.27
Izgleda da je stanje v ekonomski uniji tako porazno da lahko pričakujemo kmalu floskule kako marsovci skačejo po bruslnu
Odgovori
+1
5 4
Dejgasrat
06. 11. 2026 12.24
Usklajena akcija globalistov ja.. S taksnimi dejanji nas silijo v doloceno obnasanje. Ce zadosti beres in peres nekomu mozgane s casom se tudi clovek spremeni.. to delajo oni.. strasijo in unicujejo svet pocasi pocasi
Odgovori
+3
6 3
rok1211
06. 11. 2026 12.23
Konec vojne v Iranu, išče se nova pozornost!
Odgovori
+3
5 2
Vzorčen primer
06. 11. 2026 12.11
Me zanima kako bodo pri nas povečali varnost, če pa še za redno delo nimajo policistov.
Odgovori
+10
10 0
lokson
06. 11. 2026 12.03
To fajtajmo. Svojad biciklistična.
Odgovori
+0
12 12
Matej008
06. 11. 2026 12.12
Kaj imajo s tem kolesarji? Sekti se že res meša.
Odgovori
-2
7 9
devlon
06. 11. 2026 12.03
ce bi ljudi in prtljago pred vstopom na letalo vestno pregledali.. bi lahko potem na groznjo samo zazehali
Odgovori
-2
2 4
YouRangMyLord
06. 11. 2026 12.07
saj so pregledani, ker ne najdejo dosedaj nič... A misliš da je varnostni pregled potnikov pred krcanjem na letalo za zabavo ali kaj , sploh ko se dogajajo take stvari in so varnstni pregledi še bolj podrobni in trajajo dlje časa? Očitno ne letiš pogosto drugače bi to vedel, kot vemo to tisti, ki pišemo iz izkušenj.
Odgovori
+4
6 2
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