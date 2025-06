Nov val smrtonosnih napadov, Trump: Če nas zadenejo, se bomo odzvali z vso močjo

Napetosti med Iranom in Izraelom se stopnjujejo. Državi sta z napadi nadaljevali vso noč, zgodaj zjutraj pa je Iran nad Izrael poslal nov val raket. Izrael medtem še naprej obstreljuje iransko prestolnico, zadeli naj bi tudi sedež iranskega obrambnega ministrstva, infrastrukturo za projekte jedrskega orožja in druge tarče. Na opozorilo Irana, da bi lahko napade razširili tudi na ameriška oporišča, se je medtem odzval Donald Trump in posvaril: "Odgovorili bomo z vso močjo ameriških oboroženih sil."

OGLAS

Iranski mediji so poročali o napadih na skladišče nafte v okrožju Šahran na severozahodu prestolnice, prav tako pa so izvedli več napadov na Teheran, kjer naj bi po njihovih trditvah napadli tarče, povezane z jedrskim programom, vključno z obrambnim ministrstvom. Izraelski obrambni minister Israel Katz je na družbenem omrežju zapisal: "Teheran gori."

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia



Izraelski napadi na Teheran icon-picture-layer-2 1 / 3

A eksplozije so se slišale tudi v Izraelu. Izraelska služba za nujne primere je po poročanju BBC-ja sporočila, da so na mestu napada v osrednjem Izraelu potrdili smrt štirih ljudi. Izraelski mediji ob tem poročajo, da naj bi na severu države v bližini Haife umrlo še pet oseb. Oglasil se je tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je na družbenem omrežju sporočil, da ZDA "niso vpletene v nočni napad na Iran". Slednji je namreč pred tem zagrozil, da bi v primeru tuje pomoči Izraelu tarča lahko postala tudi ameriška, britanska in francoska oporišča.

icon-expand FOTO: Profimeda

icon-expand FOTO: Profimeda

icon-expand FOTO: Profimeda



Uničenje v Izraelu icon-picture-layer-2 1 / 3

Trump je ob tem dodal, da bodo na morebitni napad Irana na ZDA odgovorili z "vso močjo ameriških oboroženih sil", poroča Sky News. "Če nas Iran na kakršen koli način napade, se bo nad vas zrušila vsa moč oboroženih sil ZDA in to na ravneh, ki jih še niste videli. Lahko pa seveda dosežemo dogovor med Iranom in Izraelom ter končamo ta krvavi konflikt," je zapisal.

Spomnimo

Izrael je v petek zjutraj sprožil napade na jedrske objekte, vodilne vojaške osebnosti in jedrske znanstvenike, vojaške cilje in naftna nahajališča. Iran je to označil za napoved vojne in proti Izraelu izstrelil več sto brezpilotnikov in raket. Sobotni napadi so sledili ostrim medsebojnim grožnjam, ki so se vrstile ves dan, ne glede na poskuse diplomacije vključno s strani ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu je obljubil, da bodo napadli vse lokacije iranskega režima in zagrozil, da so se napadi šele začeli. Ob tem je pravil tudi, da iranskih tarč niso napadli le zato, da bi preprečili razvoj jedrskega orožja v državi, temveč tudi da bi pomagali iranskemu ljudstvu. Netanjahu je zato prebivalce Irana pozval, naj se uprejo režimu v državi. V nočnih raketnih napadih Irana naj bi v Izraelu umrli najmanj trije ljudje, iranski veleposlanik pri ZN Amir Said Iravani pa je poročal o skoraj 100 smrtnih žrtvah v Iranu.