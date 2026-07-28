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Nov vročinski val bi lahko še dodatno poslabšal razmere v Franciji in Španiji

Madrid/Bordeaux, 28. 07. 2026 09.06 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
K.H.
Požari v Španiji

Zaradi obsežnih požarov so v Franciji in Španiji doslej evakuirali več kot 300.000 ljudi. Lokalne oblasti pa skrbi nov vročinski val, ki bi lahko razmere še poslabšal. V nekaterih delih Iberskega polotoka in jugozahodne Francije bodo namreč temperature lahko presegle 40 stopinj Celzija.

V Franciji je najhuje v pokrajini Gironde pri Bordeauxu, kjer se eden največjih požarov še naprej nevarno širi. Ogenj je doslej uničil več kot 42.000 hektarjev površin in skoraj 240 domov, iz prizadetih območij pa so evakuirali okoli 220.000 ljudi. Požar je od Bordeauxa oddaljen le še približno 15 kilometrov.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je med obiskom prizadetega območja dejal, da se država sooča s "požarom, ki je povsem brez primere" in najtežjo požarno sezono po drugi svetovni vojni. 

Čeprav je bil manjši požar v pokrajini Landes že omejen, v sosednji Girondi boj z ognjenimi zublji še zdaleč ni končan. Gasilcem obvladovanje požarov otežujejo visoke temperature, ki jih prinaša nov vročinski val. "Temperature bodo znova narasle, veter je še vedno prisoten, zato moramo ostati previdni," je opozoril Macron.

Požari so ogrozili tudi številna občutljiva vojaška in industrijska območja na tem območju, vključno z objekti, ki izdelujejo francoske balistične rakete in raketne motorje ter predelujejo nevarne kemikalije.

Notranji minister Laurent Nuñez je dejal, da požar "živi svoje življenje". Župan Cestasa, kraja južno od Bordeauxa, Jerome Steffe pa je za BBC dejal, da bo to "požar stoletja". Iz njegovega mesta so čez noč morali evakuirati 17.000 prebivalcev. "V mojem mestu je stanje res katastrofalno," je dodal Steffe. 

Župan Bordeauxa Thomas Cazenave je dejal, da se pripravljajo na vse možne scenarije. "Pripravljamo se na namestitev velikega števila ljudi, če bodo odrejene nadaljnje evakuacije," je dejal.

In čeprav se tam požar ne širi več tako hitro, pravi, da so gasilske ekipe "dobile zgolj manjšo bitko". Še vedno namreč ostaja tveganje, saj lahko veter nenadno spremeni smer, po zraku pa še vedno letijo žerjavice. 

"Vso energijo vlagamo v ustvarjanje zaščitnih protipožarnih pregrad," je pojasnil, a priznal, da jih je vse strah zaradi razmer. 

Francoski premier Sebastien Lecornu pa je opozoril, da so v državi letos zabeležili najhujšo požarno sezono, v kateri je zgorelo 116.085 hektarjev, od januarja pa so zabeležili 13.566 požarov. Kot je zapisal v objavi na X, je devet od 10 požarov povzročil človek, večina požarov pa je posledica malomarnosti: odvrženih cigaretnih ogorkov, pečenja na žaru ali neprevidnosti pri delu. Dodal je, da vsi ti požari niso nesreče in da so nekateri namerno podtaknjeni. Od 6. julija so zaradi suma povzročanja požarov aretirali 162 ljudi. 

Gozdni požari divjajo tudi v nekaterih drugih francoskih regijah, med drugim v pokrajini Var in na otoku Korzika. 

'Izgubili smo vse. Nimamo ničesar'

V Španiji, kjer že peti dan veljajo izredne razmere zaradi obsežnih požarov, so doslej evakuirali več kot 100.000 ljudi. Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je dejal, da bodo prihodnje ure "absolutno odločilne" za obvladovanje požarov, ki pustošijo zahodno od Madrida in so uničili več kot 27.000 hektarjev. 

Lokalne oblasti opozarjajo, da se regija spopada z najhujšimi požari v njeni zgodovini. 

Po ocenah so ločeni gozdni požari v regijah zunaj Madrida skupaj opustošili približno 770 kvadratnih kilometrov – to je območje, ki je večje od samega Madrida.

"Izgubili smo vse. Imeli smo ta kamp, imeli smo še enega in izgubili smo vse. Nimamo ničesar," je France24 povzel izjavo Marie Angeles Canete, ki je s solzami v očeh opazovala območje, kjer je nekoč stal njen kamp blizu Navaluenge.

"Tečeš, da rešiš, kar lahko, in se nato obrneš in moraš to braniti," je dejal 39-letni Karim Benali, prostovoljni gasilec, ki so ga novinarji ujeli na cesti blizu Navaluenge.

48-letnega Davida Sancheza, ki se je po evakuaciji konec tedna vrnil domov v Cebreros, je pričakal požgan nasad oljk in pistacij zgorel. "Zdaj je čas za čiščenje in ponovno sajenje, to je to ... Ogenj pa se je tam spodaj spet razplamtel," je dejal.

Španski premier Pedro Sanchez je požare označil za "najbolj boleč izraz podnebne krize"

Mnogi na terenu, tako v Španiji kot Franciji, se bojijo, da bi se lahko razmere v prihodnjem tednu poslabšale, saj bo visok zračni tlak prinesel suhe, ustaljene in vse višje temperature. Španska vremenska agencija AEMET je napovedala nov vročinski val, ki se bo začel v sredo in bo trajal do konca tedna, temperature pa bi se lahko povzpele do 42 stopinj Celzija na severovzhodu in 39 stopinj Celzija v osrednjem delu države.

Podnebne spremembe zvišujejo povprečne temperature po vsem svetu. Evropa pa se od vseh celin najhitreje segreva, saj se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, kažejo podatki programa Copernicus za podnebne spremembe. To pozvroča poletne vročinske valove, večji pritisk na evropske zaloge vode in intenzivnejše požare. 

Dodaten izziv predstavljajo tudi redki pojavi tako imenovanih požarnih neviht. Zaradi ekstremne vročine nad požari nastajajo mogočni nevihtni oblaki, ki lahko proizvajajo strele in zanetijo nove požare, s čimer se razmere še dodatno zapletejo. Takšne nevihte, ki so redek vremenski pojav, nastanejo, ko vročina zaradi požarov povzroči, da se zrak nad ognjem hitro dvigne, kar s seboj nosi dim, pepel in vodno paro visoko v ozračje. Ko se zrak dviga, se ohladi in vodna para se kondenzira v oblak. Če je ogenj dovolj močan in je ozračje nestabilno, se lahko ta oblak razvije v kumulonimbus – isto vrsto oblaka, kot ga povezujemo z nevihtami.

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