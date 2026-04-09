Nov zakon v Argentini olajšuje rudarjenje na ledeniških območjih

Parlament v Argentini je po poročanju BBC-ja potrdil spremembo Zakona o ledenikih iz leta 2010, ki je doslej prepovedoval vse rudarske in raziskovalne dejavnosti na ledeniških območjih ter jih ščitil kot vodne rezerve. Nova ureditev prenaša pristojnost za določanje zaščitenih območij z nacionalnega znanstvenega inštituta Ianigla na pokrajinske vlade.
Reformo je podprl tudi predsednik Javier Milei, ki meni, da spremembe opolnomočijo province za uporabo lastnih virov in omogočajo rudarjenje tam, kjer "ni ničesar za zaščititi". Senat je zakon odobril že februarja 2026, glasovanje spodnjega doma pa je bilo zadnja večja ovira.
Nasprotniki opozarjajo, da je voda temeljni vir, brez katerega ni mogoče govoriti o razvoju. Po njihovem mnenju reforma slabi varovanje ledenikov in periglacialnih okolij, ki so ključna za oskrbo z vodo, zlasti v sušnih in polsušnih delih države. Podporniki zakona odgovarjajo, da je rudarska industrija neupravičeno demonizirana in da zakon še vedno ščiti ledenike.
Po novi ureditvi bodo ledeniki in periglacialna območja začasno ostala zaščitena v nacionalnem inventarju Ianigle, dokler province ne dokažejo, da ne služijo kot "strateške" vodne rezerve. Argentina ima skoraj 17.000 ledenikov, ki oskrbujejo 36 porečij v 12 provincah in približno sedem milijonov ljudi. Taljenje ledenikov pomaga blažiti posledice suš, ki so zaradi podnebnih sprememb vse pogostejše.
Podporo zakonu so, kot navaja BBC, izrazili guvernerji z rudninami bogatih provinc, ki menijo, da je stari zakon zaviral trajnostni gospodarski razvoj. Spremembe je ostro kritizirala organizacija Greenpeace, ki poudarja, da vsi ledeniki in periglacialna okolja delujejo kot sladkovodni rezervoarji ter postopno napajajo reke in potoke, kar je za sušna območja ključnega pomena.
