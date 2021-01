Nov zaseg tankerja: Iran nad južnokorejski Hankuk Chemi

Člane posadke, ki prihajajo iz Južne Koreje, Indonezije, Mjanmara in Vietnama, so aretirali. Tožilstvo bo proti ladji uvedlo pravne postopke in objavilo ugotovitve, so še sporočili iz iranske revolucionarne garde. Tanker naj bi domnevno s svojim tovorom etanola puščal sledi v morju.

Južnokorejsko zunanje ministrstvo je danes zahtevalo čimprejšnjo izpustitev tankerja. V sporočilu za javnost so še potrdili, da je posadka na varnem. Obrambno ministrstvo je že pred tem na območje poslalo svojo enoto za boj proti piratom.

Po podatkih spletnega portala Marinetraffic gre za tanker Hankuk Chemi, ki je bil na poti iz Savdske Arabije v Fudžair v Združenih arabskih emiratih in pri tem zavil v iranske vode. Tudi britanska opazovalna postaja UKMTO je danes poročala o interakciji med trgovsko ladjo in iranskimi oblastmi v Hormuški ožini. Ladja je nato spremenila svojo smer in zapeljala v iranske vode.