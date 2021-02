Nov zasilni pristanek boeinga zaradi domnevnih težav z motorjem

Letalu z 231 potniki in desetimi člani posadke je namreč razneslo motor, nakar se je sicer varno vrnilo na letališče v Denverju, a ostanki motorja so padli na naseljeno območje nedaleč od tega mesta. Poškodovanih na srečo ni bilo. Vsa letala Boeing 777 z enako vrsto motorja so nato prizemljili, nesrečo pa preiskuje pristojni ameriški regulator.

Preiskovalci ameriškega urada za varnost v letalskem prometu (NTSB) so nato v ponedeljek zvečer sporočili, da so na eni od lopatic ventilatorja motorja, ki ga je razneslo, našli znake t. i. utrujenosti kovine. Zlomljeni sta dve lopatici motorja, a kot se zdi, se je tista z znaki utrujenosti kovine odlomila prva in nato poškodovala še drugo. Obe lopatici bodo prepeljali v laboratorij proizvajalca Pratt & Whitney, kjer bodo inšpektorji NTSB opravili nadaljnje preiskave, so še pojasnili po poročanju britanskega BBC.