Nov zemljevid potresne nevarnosti v Evropi: Slovenija ogroženo območje

Kakšna je posodobljena slika potresne ogroženosti v Evropi (zadnja takšna študija je bila objavljena in predstavljena leta 2013), so pred nekaj dnevi predstavili na konferenci z naslovom Evropska potresna nevarnost in modeli tveganja v Švici. Udeležili so se je svetovno priznani seizmologi, ti pa so predstavili najnovejše raziskave o potresni ogroženosti v EU, s katerimi so se ukvarjali zadnja štiri leta.

V 20. stoletju so potresi v Evropi povzročili več kot 200.000 smrtnih žrtev in za več kot 250 milijard evrov materialne škode, piše Jutarnji list. Celovite ocene potresne nevarnosti so ključne za zmanjšanje učinkov katastrofalnih potresov, opozarjajo strokovnjaki. Nova objavljena zemljevida "sta osnova za vzpostavitev preventivnih ukrepov in izboljšanje razumevanja, kje se najverjetneje lahko zgodijo močni potres ter kakšne bi bile njihove posledice", so povedali organizatorji konference. Izvlečki raziskave, ki jo je financirala Evropska unija, so skupen trud seizmologov, geologov in inženirjev po vsej Evropi, navajajo na EFEHR.