Nov zemljevid lokacij meduz v Istri: kopalci opazili še dve novi vrsti

Z obale zahodne Istre že nekaj tednov poročajo o povečanem številu meduz, Center za raziskovanje morja v Rovinju pa je na podlagi prejetih prijav kopalcev objavil nov zemljevid njihove razširjenosti. V tednu od 9. do 15. julija so prejeli 84 prijav, največkrat je šlo za kompasnega klobučnjaka, ki je nevarna vrsta ožigalkarjev. Štirje kopalci so povedali, da so jih meduze tudi opekle.

V tednu od 9. do 15. julija je Center za raziskovanje morja v Rovinju Inštituta Ruđer Bošković (IRB) prejel 84 prijav. "Največ – kar 45 – je bilo opažanj kompasnega klobučnjaka (Chrysaora hysoscella), 17 opažanj morskega klobuka (Rhizostoma pulmo), 11 prijav rebrač (Mnemiopsis leidyi) in eno opažanje uhatega klobučnjaka (Aurelia sp.)," so zapisali. PREBERI ŠE V Istri porast strupenih klobučnjakov "Prejeli smo tudi prijave o videnju dveh dodatnih vrst meduz – morske cvetače (Cotylorhiza tuberculata) in hidromeduze (Olindias muelleri), a so prijave prišle s širšega območja (Slovenija, Hrvaška, Črna gora)," so še dodali. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Dve prijavi nista bili dovolj podrobni za identifikacijo, štiri osebe pa so poročale, da so jih meduze opekle. "Pomembno je upoštevati, da je na več lokacijah lahko prisotnih več vrst meduz, a niso bile prijavljene," še opozarja center in kopalce poziva, naj jim pomagajo izboljšati zemljevid tako, da jim še naprej pošiljajo svoja opažanja. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Opozorili so tudi, da meduzam pogosto manjkajo deli telesa ali pa so zaradi staranja neprepoznavne. Vendar tudi takšne meduze lahko opečejo, če jih vznemirjamo, zato se izogibajte vsakemu stiku z njimi. Če vas meduza opeče, prizadeto mesto sperite z morsko vodo, nato pa s pinceto previdno odstranite preostalo tkivo. Spiranje s tekočo ali ustekleničeno vodo in praskanje bo stanje le še poslabšalo, so še dodali. PREBERI ŠE Kaj storiti, če nam meduza povzroči opeklino?