Nov zemljevid sveta razburil Tokio, Kurilski otoki prikazani kot del Rusije

Japonska je bila med 164 članicami ZN, ki so podprle resolucijo, zdaj pa ji nasprotuje, ker so Kurilski otoki, na Japonskem znani kot Severna ozemlja, na zemljevidu prikazani v enaki barvi kot Rusija.
Tiskovni predstavnik japonske vlade Minoru Kihara je dejal, da novi zemljevid, znan kot kartografska projekcija Equal Earth, "vsebuje prikaz, ki je v nasprotju s stališčem japonske vlade", poroča Guardian. "Prek diplomatskih kanalov smo upravljavcu spletnega mesta z zemljevidom poslali protest in zahtevali popravek tega prikaza."
Ni želel povedati, kdaj je vlada izvedela za to, je pa dejal, da mora Japonska "preprečiti širjenje napačnih predstav o naših ozemljih in geografskih imenih".
Sporne otoke je leta 1945 zavzela takratna Sovjetska zveza, ki je nato izgnala japonsko prebivalstvo. Odnosi med Japonsko in Rusijo so se prejšnji mesec močno zaostrili, ko je ruski predsednik Vladimir Putin presenetljivo obiskal sporne otoke, in sicer prvič. Japonska je nemudoma na pogovor poklicala ruskega veleposlanika, premierka Sanae Takaichi pa je dejala, da Putinov obisk "žali čustva japonskega ljudstva", in dodala, da je "popolnoma nesprejemljiv".
Dejala je, da so otoki "neločljiv del japonskega ozemlja, tako zgodovinsko kot po mednarodnem pravu". Moskva se je hitro odzvala in sporočila, da takšne izjave kategorično zavrača, saj jih ocenjuje kot "politično neprimerne, žaljive in seveda pravno neutemeljene".
Ukrajina je bilo denimo prejšnji teden pri glasovanju ZN vzdržana, saj je na njem okupirani Krim prikazan v drugačni barvi kot preostali del države. Ukrajinski predstavniki pri ZN so opozorili, da bi to lahko odprlo "Pandorino skrinjico" ter pomenilo kršitev Ustanovne listine ZN in mednarodnega prava.
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