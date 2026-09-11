Nov zemljevid sveta razburil Tokio, Kurilski otoki prikazani kot del Rusije

Japonska je bila med 164 članicami ZN, ki so podprle resolucijo, zdaj pa ji nasprotuje, ker so Kurilski otoki, na Japonskem znani kot Severna ozemlja, na zemljevidu prikazani v enaki barvi kot Rusija.

Tiskovni predstavnik japonske vlade Minoru Kihara je dejal, da novi zemljevid, znan kot kartografska projekcija Equal Earth, "vsebuje prikaz, ki je v nasprotju s stališčem japonske vlade", poroča Guardian. "Prek diplomatskih kanalov smo upravljavcu spletnega mesta z zemljevidom poslali protest in zahtevali popravek tega prikaza."

Ni želel povedati, kdaj je vlada izvedela za to, je pa dejal, da mora Japonska "preprečiti širjenje napačnih predstav o naših ozemljih in geografskih imenih".