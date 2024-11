Nov zvočni posnetek iz zapora: Charles Manson 'priznal' še več umorov

Vodja zloglasnega kulta Charles Manson je želel s serijo umorov, ki so jih zagrešili njegovi privrženci, v Kaliforniji sprožiti rasno vojno. Kasneje so ga spoznali za krivega umora sedmih ljudi. Manson je bil zaradi več zločinov obsojen na smrtno kazen, ki pa se je z odločbo, ki jo je leta 1972 izdalo vrhovno sodišče v Kaliforniji, spremenila v dosmrtni zapor. Konec leta 2017 je v zaporu umrl naravne smrti.

Sodeč po opisu serije, Manson v njej pripoveduje o svojih začetnih zločinih, ki so pozneje privedli do množice umorov. Družina Manson je poleti 1969 ubila devet ljudi, vključno z nosečo igralko Sharon Tate, ženo režiserja Romana Polanskega. Ena od Mansonovih mladih privrženk, Susan Atkins, je igralko zabodla, nato pa s krvjo na vrata hiše zapisala besedo "prašič". V njunem domu so takrat brutalno umorili še štiri druge osebe, dan pozneje pa je družina Manson ubila tudi premožni par v Los Angelesu, Lena in Rosemary LaBianca.

Mansonovi privrženci so ločeno ubili še hollywoodskega kaskaderja Donalda Shea in znanca družine Manson Garyja Hinmana.

Charles Manson sicer ni lastnoročno moril, prav tako ni bil na prizorišču umorov, a je bil kljub temu obsojen, saj je svoje privržence napeljeval k umorom.