Nova aretacija: je imel napadalec pajdaša?

Preiskovalci so našli DNK še ene osebe.

Povod za aretacijo moškega, Afganistanca z avstrijskim potnim listom, so bile sledi DNK, ki so jih našli na orožju in nabojih, ki jih je uporabil napadalec, poroča avstrijski krone.at.

Preiskovalcem se je tako obrestovalo tedne dolgo natančno delo. Moškega je protiteroristična enota Cobra ujela sinoči, poleg tega so v prestolnici preiskali še vsaj eno stanovanje.

Gre za nekakšen preobrat v preiskavi, potem ko je dolgo veljalo, da je storilec deloval sam. Domnevni sokrivec naj bi nastopal tudi v kratkem videoposnetku, ki je bil posnet z mobilnim telefonom in na katerem ob albanski rap pesmi "AK47" poveličujejo orožje, še dodajajo pri krone.at.

Na posnetku, ki je dolg le približno deset sekund, je v vozilu BMW mogoče videti moška z orožjem, preiskovalci pa menijo, da bi lahko bil drugi moški na posnetku prav dunajski napadalec.

V napadu na Dunaju so umrli štirje ljudje, 23 je bilo ranjenih. Napadalec je umrl v soočenju s policijo.