Nova davčna opazovalnica EU: podpora boju proti davčnim zlorabam

Evropska komisija je napovedala začetek delovanja davčne opazovalnice Evropske unije, to je novega raziskovalnega laboratorija za pomoč pri boju EU proti davčnam zlorabam. Vodil jo bo mladi raziskovalec Gabriel Zucman, sedež bo imela na pariški ekonomski fakulteti.

Začetek delovanja je gostil komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni skupaj s predsednikom Pododbora Evropskega parlamenta za davčne zadeve Paulom Tangom in evropskim poslancem Svenom Giegoldom. Opazovalnica je bila ustanovljena na pobudo Evropskega parlamenta. Kot pojasnjujejo bo davčna opazovalnica z "vrhunskimi raziskavami, analizo in souporabo podatkov podpirala oblikovanje politik EU". Opazovalnica bo pri svojem raziskovanju neodvisna, so poudarili pri EK, in bo oblikovalcem politik zagotavljala objektivne informacije ter predlagala pobude, "ki bi lahko prispevale k uspešnejšemu boju proti davnčnim utajam, izogibanju davkom in agresivnemu davčnemu načrtovanju".

icon-expand Paolo Gentiloni je dejal, da je življenjskega pomena, da zaščitimo javne prihodke. FOTO: AP

Komisar za gospodarstvo Gentiloni je dejal, da je nujno, da ustavijo davčne zlorabe. "Življenjskega pomena je, da zaščitimo javne prihodke, ki so nujni za podporo okrevanju in obsežnim naložbam, potrebnim za zeleni in digitalni prehod." Dodal je, da računa na davčno opazovalnico, ki bo izvajala raziskave na najvišji ravni, predstavljala inovativne zamisli ter spodbujala vključujočo in pluralistično razpravo o davčnih politikah po vsej EU. Iz Komisije so še sporočili, da bo opazovalnico vodil profesor Gabriel Zucman, sedež pa bo imela na pariški ekonomski fakulteti Ecole d’economie de Paris. Snovalci pravijo, da bo nova ustanova vir noiva zamisli za boj proti izogibanju davamo in mednarodna referenza za proučevanje obdavčitve v globaliziranem svetu.

icon-expand Davčno opazovalnico EU bo vodil Gabriel Zucman. FOTO: AP

Zucman je francoski ekonomist, znan po raziskavah o davčnih oazah in korporativnih davčnih oazah. Proučuje predvsem kopičenje, distribucijo in obdavčitev svetovnega bogastva. Za svoje raziskovalno delo o izogibanju davkom in davčnih utajah ter njihovih gospodarskih posledicah prejel nagrado za najboljšega mladega ekonomista v Franciji.