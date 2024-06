Nova delitev Nemčije na zahod in vzhod, blamaža za Scholzevo koalicijo

Bo berlinska vlada 'preživela'? Nedeljske evropske volitve pod vprašaj znova postavljajo podporo koalicije nemškega kanclerja Olafa Scholza. Naposled so sicer slavili krščanski demokrati (CDU in CSU), a na drugo mesto se je povzpela skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD). Politični zemljevid Nemčije tako zdaj kaže polarno delitev države na zahodni in vzhodni blok. Scholzeva SPD pa je zabeležila najslabši rezultat na nacionalnih volitvah v več kot stoletju.

Pogled na rezultat evropskih volitev na zemljevidu takoj razkrije v oči bodeče dejstvo. Nemčija je znova razklana na dva pola. Na zahodu po volitvah prevladuje podpora krščanskim demokratom (CDU in CSU), na vzhodu pa skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD). Kot izpostavlja nemški Bild, meja poteka skoraj točno med nekdanjo Nemško demokratično republiko in Zvezno republiko Nemčijo.

Nemška demokratična republika in Zvezna republika Nemčija FOTO: Profimedia icon-expand

Potem so tu tudi redki otočki drugih barv, ki kažejo, da so se prebivalci nekaterih okrajev vseeno odločili podpreti tudi kakšno drugo politiko. Berlin se je tako na primer obarval v barvo Zelenih, prav tako sosednji Potsdam. Potsdam-Mittelmark ter mesta Jena, Weimar in Erfurt so glasovali za CDU. Rdeče so medtem obarvane zadnje trdnjave vladajoče Socialdemokratske stranke Nemčije.

In kakšni so začasni uradni izidi evropskih volitev v Nemčiji? CDU/CSU sta prejeli 30 odstotkov (29 mandatov), skrajno desna AfD 15,9 odstotka (15 mandatov), SPD 13,9 odstotka (14 mandatov), Zeleni 11,9 odstotka (mandatov), Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) 6,2 odstotka (šest mandatov), Svobodna demokratska stranka (FDP) 5,2 odstotka (pet mandatov). Zanimivo je, da se je populistični BSW, ki je bil ustanovljen januarja, zavihtel na peto mesto; na svojih prvih volitvah je tako dosegel večji uspeh kot Levica, katere vidnejša figura je bila Wagenknechtova več let. In kako se je odrezala nemška Levica? Z 2,7 odstotka glasov prejeli tri mandate, z enakim številom glasov pa so tri mandate prejeli tudi Svobodni volivci (FW). Tri mandate je osvojila še stranka Volt, ki je prejela 2,6 odstotka glasov. Sledi stranka z dvema evropskima mandatoma Die Partei in stranke, ki so osvojile en mandat: Tierschutzpartei, Familie, Ekološko-demokratična stranka (ÖDP) in drugi. Blamaža za nemškega kanclerja, njegovo SPD z najslabšim rezultatom v več kot stoletju Nemška vladajoča koalicija je v nedeljo na volitvah za Evropski parlament doživela hud udarec. Socialdemokrati kanclerja Olafa Scholza pa so ob tem zabeležili najslabši rezultat na nacionalnih volitvah v več kot stoletju, poroča Politico. Velika izguba levo usmerjene koalicije bo najverjetneje spodbudila tudi vprašanje o stabilnosti trenutne nemške vlade.

Olaf Scholz FOTO: AP icon-expand

Trenutna nemška koalicija je sestavljena iz treh strank; poleg SPD še Zelenih, ki se jim je, sodeč po volitvah, podpora zmanjšala za skoraj polovico, in FDP. Koalicija se sicer trenutno spopada z vrsto vprašanj, od stagnirajočega gospodarstva do nedelovanja azilnega sistema in vojne v Ukrajini. A ker pa se glede nekaterih vprašanj mnenja trejo tudi znotraj trojice zaveznikov, rastejo špekulacije, da bi lahko vlada padla še veliko pred načrtovanimi jesenskimi volitvami v prihodnjem letu. Nemška poslanka iz vrst AfD Alice Weidel je v nedeljo ob vprašanju novinarja, ali bi lahko rezultati vplivali tudi na prihajajoče zvezne volitve, odgovorila: "Gre za trend, za katerega verjamem, da se bo v prihodnje še dodatno razvil." Ocenila je tudi, da si Zeleni od poraza ne bodo nikoli opomogli, poroča nemški Focus. Kljub številnim škandalom uspeh AfD-ja V luči številnih kriz je namreč Nemčija politično krmilo obrnila proti desnici. Lars Klingbeil iz vrst SPD se sicer z navedbami Weidlove ni strinjal. Namesto tega je izrazil upanje, da bo izid volitev pretresel številne volivce, ki si bodo nato začeli prizadevati, da "nacisti" v prihodnje ne bodo več slavili volilnih uspehov. Ob tem je dodal, da je z oznako namigoval prav na AfD.

S tem se je strinjala tudi Sahra Wagenknecht, ki je dodala, da ima stranka v svojih vrstah ljudi "za katere to velja". AfD je sicer največ podpore požela predvsem v zveznih deželah nekdanje Vzhodne Nemčije. In to dasiravno se stranka spopada s številnimi tožbami in sankcijami. Nemška notranja obveščevalna agencija je na primer podmladek AfD-ja MladoAlternativo za Nemčijo (JA) leta 2023 uvrstila na seznam skrajnežev. S tem se JA ni strinjal, da bi odstranili neželeno klasifikacijo, pa so se podali tudi na upravno sodišče. Vendar pa sodišče maja letos njihovi pritožbi ni ugodilo. Odločilo je namreč, da se jo lahko še naprej označuje kot ekstremistično, kar pa je sprožilo tudi razpravo o tem, ali bi morali skupino prepovedati.