Nova drama: Hrvate ustavili na letališču v Zambiji in jih odpeljali

Po včerajšnji odločitvi sodišča bi morali Hrvati Zambijo zapustiti v 48 urah. Danes so bili namenjeni proti Hrvaški, a so jih ustavili na letališču. "Ustavili so jih in čakamo na razlog. Trenutno nihče ne ve, kaj se dogaja. Kličemo povsod," je za Index povedala odvetnica Sandra Marković.

Spomnimo, včeraj je sodišče v Ndoli v Zambiji zavrglo obtožnico proti hrvaškim državljanom zaradi trgovine z otroki in odločilo, da morajo državo zapustiti v 48 urah, so v ponedeljek potrdili na hrvaškem ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.