Nova drama na Hrvaškem: s potapljajoče se jadrnice rešili par

V Šoltanskem kanalu pri otoku Čiovo je posadka ladje postaje pomorske policije Split, ko se je vračala z naloge, v morju ob jadrnici opazila dve osebi, ki sta mahali in klicali na pomoč.

Policisti so se skušali jadrnici približati s čolnom, a jim zaradi neugodnega vremena na morju to ni uspelo. Eden od policistov je zato skočil v morje ter odplaval do ponesrečencev in potopljene jadrnice, poroča hrvaški portal Danas.hr.

S pomočjo rešilnega pasu, ki ga je prinesel z ladje, mu je uspelo moškega in žensko varno spraviti na policijsko plovilo.

"Policisti so jima pomagali, da sta se povzpela na ladjo in ju segreli. Iz pogovora s policisti so potrdili, da sta se moški in ženska, tuja državljana, z jadrnico odpravila proti otoku Brač, a je enega od trupov začela polniti morska voda in začeli so se potapljati," so pojasnili na Splitsko-dalmatinski policijski upravi.