Nova eksplozija v ukrajinskih nabornih centrih, umrla ena oseba

Incident se je po navedbah policije v regiji Hmelnicki na zahodu Ukrajine zgodil okoli 13. ure. Oblasti preiskujejo vzrok in okoliščine eksplozije, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Storilce so rekrutirali prek aplikacije Messenger. Za izvedbo kaznivega dejanja v Pavlogradu jim je bila obljubljena denarna nagrada. Po navodilih ruskega naročnika so izdajalci izdelali eksploziv in ga razstrelili v bližini objekta, ki ga je določil naročnik," je navedla policija.

Čeprav so napadi na naborne centre tako v Ukrajini kot v Rusiji relativno redki, se v zadnjem času v Ukrajini dogajajo vse pogosteje, saj so napetosti med prebivalstvom visoke zaradi intenzivnih prizadevanj za mobilizacijo. Ob tem številni Ukrajinci menijo, da je naborni sistem nepravičen in povezan s korupcijo.

V soboto je v eksploziji v nabornem centru v mestu Rivne na severozahodu Ukrajine umrla ena oseba, šest pa jih je bilo ranjenih.

Še pred tem je v mestu Pirjatin v regiji Poltava moški z lovsko puško ustrelil vojaka, ki je sodeloval pri naboru, in nato pobegnil skupaj z enim od nabornikov, preden ju je na bližnji bencinski črpalki ujela policija.