Nova evropska realnost: mučilnice in otroci z AK-47 v rokah

V Evropi je stopnja nasilja, povezanega z drogami, postala podobna tisti v Srednji Ameriki, opozarjajo strokovnjaki. Otroci, ki na svoje vrstnike streljajo s kalašnikovimi. Najstniki, ki v pristaniščih raztovarjajo kokain iz kontejnerjev in s tem preživljajo cele družine. In mučilne sobe, skrite med ladijskimi zabojniki. Takšna je nova realnost v evropskih državah, ki se soočajo s perečim problemom proizvodnje in preprodaje prepovedanih drog. Zaslužki na trgu, ki dosegajo več deset milijard evrov, kriminalne združbe spodbujajo k vse bolj brutalnemu nasilju.

Europol in Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) sta na tiskovni konferenci predstavila najnovejše ugotovitve evropskega trga z mamili, zaslužke katerega ocenjujeta na približno 30 milijard evrov na leto. Uvoz kokaina in izvoz ekstazija sta leta 2022 dosegla rekordne številke. Večina nasilja, ki ga zabeležijo, je povezana s kokainom in konopljo.

Čeprav sogovorniki niso predstavili statističnih podatkov o razsežnostih problema, je Alexis Goosdeel, direktor EMCDDA, dejal, da je stopnja nasilja, povezanega z drogami, v Evropi postala podobni tisti v Srednji Ameriki. "To je del vsakodnevne realnosti v Evropski uniji," je dejal po poročanju Politica. "V Evropi smo odkrili celo sobe za mučenje. Tega doslej še nismo videli. To so uporabljali v Latinski Ameriki, v Evropi pa ne," je povedala izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle. Primera, ki ga je omenila, ni konkretneje opisala, vendar je javnosti znano le eno odkritje tako imenovanih zabojnikov za mučenje v Evropi, in sicer v bližini pristanišča v Rotterdamu leta 2020. V zvezi s tem primerom je bilo na zapor obsojenih več moških.

"Čeprav je nemogoče vedeti, kako razširjene so mučilnice v Evropi, je ta primer vsekakor resno opozorilo o porastu nasilja tolp v Evropi," je za Politico povedal Chris Dalby, direktor nizozemskega svetovalnega podjetja World of Crime. Druga vse večja skrb je starost ljudi, ki so vpeti v te ilegalne posle. Kriminalne združbe v Marseillu vse pogosteje najemajo mladostnike za opazovalce ali preprodajo mamil, zaradi česar ti drug na drugega streljajo s kalašnikovimi. Organi pregona so v pristaniščih v Antwerpnu in Rotterdamu ujeli številne mladostnike, ki so dobili plačilo za prenos kokaina iz ladijskih zabojnikov. "Njihove cele družine živijo od denarja, ki ga dobijo otroci, ki delajo za kriminalne združbe," je dejala De Bolleova.

