Nova fotografija princa Andrewa v kopalnem plašču na terasi z Epsteinom

Domneva se, da je to prva znana fotografija obeh moških s pokojnim Epsteinom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Veliki Britaniji sicer poteka preiskava o vpletenosti obeh v afero Epstein. Na fotografiji brez datuma, o kateri je prvi poročal ITV News, sta brat kralja Karla III. in nekdanji britanski veleposlanik v Washingtonu bosih nog v kopalnih plaščih na terasi z Epsteinom.

Nova fotografija nekdanjega princa Andrewa, Epsteina in politika Petra Mandelsona FOTO: Profimedia

ITV je poročal, da je bila fotografija posneta na otoku Martha's Vineyard v Massachusettsu med letoma 1999 in 2000, še preden je bil Epstein prvič obsojen na zaporno kazen zaradi siljenja deklet v prostitucijo.

Andrewa že pridržali

Andrewa, ki je zaradi afere ostal brez kraljevskih nazivov, in Mandelsona so prejšnji mesec pridržali zaradi suma zlorabe javnega položaja v odnosih z Epsteinom, ne pa zaradi domnevne zlorabe mladoletnic, po čemer je bil Epstein znan. Andrew in Mandelson naj bi z Epsteinom delila uradne skrivnosti, kar oba zanikata. Andrew se je leta 2022 poravnal v civilni tožbi v ZDA, ki jo je vložila ena od Epsteinovih žrtev, Virginia Giuffre. Trdila je, da jo je Epstein prodal Andrewu za spolne odnose.

Andrew Mountbatten-Windsor ob aretaciji. FOTO: Profimedia

Sumljiva paznica