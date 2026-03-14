Tujina

Nova fotografija princa Andrewa v kopalnem plašču na terasi z Epsteinom

London, 14. 03. 2026 09.05 pred 1 uro 2 min branja 22

Avtor:
N.L. STA
Nova fotografija nekdanjega princa Andrewa, Epsteina in politika Petra Mandelsona

Britanski mediji so v petek objavili fotografijo nekdanjega britanskega princa Andrewa in politika Petra Mandelsona, ki sedita v kopalnih plaščih ob spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu. Gre za eno od fotografij iz t. i. Epsteinovih dosjejev, ki jih je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Domneva se, da je to prva znana fotografija obeh moških s pokojnim Epsteinom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Veliki Britaniji sicer poteka preiskava o vpletenosti obeh v afero Epstein.

Na fotografiji brez datuma, o kateri je prvi poročal ITV News, sta brat kralja Karla III. in nekdanji britanski veleposlanik v Washingtonu bosih nog v kopalnih plaščih na terasi z Epsteinom.

Nova fotografija nekdanjega princa Andrewa, Epsteina in politika Petra Mandelsona
Nova fotografija nekdanjega princa Andrewa, Epsteina in politika Petra Mandelsona
FOTO: Profimedia

ITV je poročal, da je bila fotografija posneta na otoku Martha's Vineyard v Massachusettsu med letoma 1999 in 2000, še preden je bil Epstein prvič obsojen na zaporno kazen zaradi siljenja deklet v prostitucijo.

Andrewa že pridržali

Andrewa, ki je zaradi afere ostal brez kraljevskih nazivov, in Mandelsona so prejšnji mesec pridržali zaradi suma zlorabe javnega položaja v odnosih z Epsteinom, ne pa zaradi domnevne zlorabe mladoletnic, po čemer je bil Epstein znan. Andrew in Mandelson naj bi z Epsteinom delila uradne skrivnosti, kar oba zanikata.

Andrew se je leta 2022 poravnal v civilni tožbi v ZDA, ki jo je vložila ena od Epsteinovih žrtev, Virginia Giuffre. Trdila je, da jo je Epstein prodal Andrewu za spolne odnose.

Andrew Mountbatten-Windsor ob aretaciji.
Andrew Mountbatten-Windsor ob aretaciji.
FOTO: Profimedia

Sumljiva paznica

V ZDA se medtem nadaljuje preiskava odbora za vladni nadzor v predstavniškem domu kongresa, kjer so prejšnji teden izdali poziv na zaslišanje pravosodni ministrici ZDA Pam Bondi zaradi počasne in neurejene objave Epsteinovih dosjejev.

Odbor je doslej med drugim zaslišal nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona, o izdaji poziva sedanjemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je v Epsteinovih dosjejih omenjen več kot 30.000-krat, pa v času republikanske večine v kongresu ne razmišljajo.

V petek je odbor izdal nalog za zaslišanje ene od zaporniških paznic iz New Yorka, ki je delala v času, ko je Epstein leta 2019 po aretaciji zaradi spolnih zlorab mladoletnic za rešetkami storil samomor. Glede samomora krožijo teorije zarote, obnašanje paznice Tove Noel pa se članom odbora zdi sumljivo.

Objavljeni dosjeji ministrstva kažejo, da je deset dni pred Epsteinovim samomorom na svoj račun položila 5000 dolarjev, kar se je zdelo sumljivo njeni banki, tik pred odkritjem Epsteinovega trupla pa naj bi opravila sumljiva iskanja po internetu, poročajo mediji.

Dosjeji namreč razkrivajo, da je eden od zaprtih v istem priporu kot Epstein FBI poročal, da je slišal paznike v zaporu, kako razpravljajo o prikrivanju dejanskih vzrokov Epsteinove smrti. Isti pripornik naj bi slišal, da se je po zaporu govorilo, da je Noel ubila Epsteina.

princ Andrew Jeffrey Epstein Peter Mandelson Epsteinovi dosjeji zloraba položaja

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
progresivnidaveknastanovanja
14. 03. 2026 10.43
Delo zidov in mosada da lahko izsiljujejo, tako kot izsiljujejo usa. Ob naslednji priložnosti jih bo narod še manj sparal.
Sixten Malmerfelt
14. 03. 2026 10.34
Kmalu pride ven fotka oranžnega klovna v kopalnem plašču pri Eppiju!
rdeča petokraka
14. 03. 2026 10.37
Mogoče tudi brez kopalnega plašča.
300 let do specialista
14. 03. 2026 10.30
A gospoda Vladimirja Putina vam pa ni uspelo znovačiti??
medusa
14. 03. 2026 10.43
Putin se v teh umazanih krogih ne giblje . Je doživel veliko umazanega . Njegova dekleta ne bi šla za denar masirat...
medusa
14. 03. 2026 10.25
Bravo punca! Temu se reče paznica ! Kapo dol!
the kop
14. 03. 2026 10.39
Oranžni kloven mora biti zaščiten!!
Kritikizstajerske
14. 03. 2026 10.17
In kaj zdaj????? Cisto ste ze izgubili kompas
cirenij
14. 03. 2026 10.08
Pa kaj, če je bil z njim na terasi?
cirenij
14. 03. 2026 10.09
Ostale, aktualne članke pa betonirajo in se sprašujem, če jih je še sploh zanimivo brat, če ne moreš izrazit svojega mnenja!?
Rde?a pesa in hren
14. 03. 2026 09.59
Tako kot pri nas. Nobene razlike. Zadnji posnetki, ki so 100% prostni, samo dokazujejo, da so eni nad zakoni.
zelen
14. 03. 2026 10.04
jenki pa jevrej hočeta ivana na oblasti, da bo šlo še več denarja za ukrorajh in nato
Ici
14. 03. 2026 09.58
Veliko so se fotografirali. Zanimivo.
tron3
14. 03. 2026 09.55
Epsteinov otok to je za ogrevanje, kmalu pridejo na vrsto igralci, glasbeniki, športniki itd, jasno Slovenija ni bila izjema, da ne bo pomote!!!!
Delavec_Slo
14. 03. 2026 09.48
Ja inn!
kr en 123
14. 03. 2026 09.44
Ženska gre z avionom čez pol zemlje, točno ve, kam in zakaj, in ne rečem, da so bile mladoletne vmes, ampak za 13 letno punco, ne verjamem, da starši ne vedo kje je, ter težko gre brez njihove vednosti malo nekam z avionom za par dni... vse skupaj je malo čudno...
LinaAnil
14. 03. 2026 09.41
Kaj pa Fotopub? Aja, o tem se ne sme pisat...
Morgoth
14. 03. 2026 09.53
Brko in jezna Asta ne dovolita, ker sta bila zraven.
Sixten Malmerfelt
14. 03. 2026 10.36
Kaj pa Mavricius Dimnik in Ujčička in Jufka?
Dragica Cegler
14. 03. 2026 09.34
Kaj ste tečni Raje se pibrifajte za slovenske Epsteine.Jih je kar nekaj.
Brus123
14. 03. 2026 09.31
Zataknite si Epstaina in njegovo druščino že nekam. Vse smo že slišali.
