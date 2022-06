Nova grožnja za Abramoviča: ZDA mu želijo zaseči dve letali

Oligarh Roman Abramovič je po navedbah ameriškega sodstva kršil sankcije, ki so jih ZDA sprejele proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, zato so mu odredili odvzem dveh letal, in sicer Boeingovega 787 dreamlinerja ter Gulfstreamovega G650ER, katerih vrednost je ocenjena na 400 milijonov dolarjev (374,1 milijona evrov). Poleg odredbe o zaplembi letal so Abramoviču v ZDA izdali še odredbo o zavestnem kršenju sankcij, katerih namen je preprečiti izvoz določenih tehnologij in dobrin v Rusijo, ki ga lahko stane vsaj toliko kot obe letali.