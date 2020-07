V hrvaško vlado, ki bo imela 16 ministrstev, prihajajo štirje novi obrazi

Med drugim bo dosedanji minister za energetiko in varstvo okolja Tomislav Ćorić postal minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj. Ministrstvo bo vključevalo tudi njegova dosedanja resorja. Dosedanji minister za gospodarstvo Darko Horvat bo dobil v roke ministrstvo za gradbeništvo, prostorsko ureditev in državno premoženje.

Hrvaško diplomacijo bo še naprej vodil Gordan Grlić Radman , tako kot bo ministrske položaje obdržala večina njegovih dosedanjih kolegov. Zmanjšanje števila ministrstev so dosegli z združevanjem več resorjev, tako da bodo nekateri ministri prevzeli več odgovornosti.

Načrtuje štiri podpredsednike vlade, med katerimi bosta dosedanja podpredsednika ter ministra za notranje zadeve in finance Davor Božinović in Zdravko Marić . Podpredsednik vlade bo tudi dosedanji minister za veterane Tomo Medved. Nov obraz v ožjem kabinetu bo četrti podpredsednik hrvaške vlade Boris Milošević , ki prihaja iz Samostojne demokratske srbske stranke (SDSS), ki je s tremi poslanci tudi največja koalicijska stranka za HDZ. Milošević ne bo vodil ministrstva, ampak bo pristojen za človekove in manjšinske pravice.

Združili bodo še upravo in pravosodje, ki bodo pod taktirko ministra Ivana Malenice. Še en mladi minister, ki je pridobil Plenkovićevo zaupanje, je Josip Aladrović, ki je v svoj dosedanji resor dela in pokojninskega sistema dobil še družino in socialno politiko. Dosedanja ministrica za kulturo Nina Obuljen Koržinekje poleg kulture v svoj resor dobila tudi medije.

Morda je največje presenečenje imenovanje dosedanjega ministra za državno premoženjeMarija Banožića na čelo ministrstva za obrambo. Plenković je danes pojasnil, da je nastopil čas, da obrambno ministrstvo vodi mlajši človek, ki ni bil v vojni, ima pa izkušnje v vladi.

Med novimi obrazi v Plenkovićevi vladi je minister za znanost in izobraževanje Radovan Fuchs, ki je bil Plenkovićev svetovalec, bil pa je že šolski minister v vladi nekdanje hrvaške premierke Jadranke Kosor.Nova obraza sta tudi dve ministrici. Nikolina Brnjac bo vodila resor turizma in športa, medtem ko bo Nataša Tramišak prevzela vodenje ministrstva za regionalni razvoj in sklade EU.

Spomnimo

HDZ je sestavila parlamentarno večino z osmimi poslanci narodnih manjšin in dvema poslancema iz sredinskih strank, Hrvaške narodne stranke (HNS) in Reformistov, ki sta bili partnerki tudi v prvi Plenkovićevi vladi. Pred volitvami pa je HDZ stopila v koalicijo s še tremi manjšimi sredinskimi in desnosredinskimi strankami, ki imajo skupaj štiri poslance, ki prav tako podpirajo novo hrvaško vlado.

Ustanovna seja hrvaškega parlamenta je napovedana za sredo. V četrtek naj bi v saboru tudi potrdili 15. hrvaško vlado po osamosvojitvi države. Plenković za petek načrtuje prvo sejo svoje nove vlade.