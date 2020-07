Nova hrvaška vlada bo imela 16 ministrstev, štiri manj kot prejšnja

Mandatar za sestavo nove vlade je še potrdil, da bo nova vlada imela 16 ministrstev, kar je štiri manj kot dosedanja. Načrtuje štiri podpredsednike vlade, med katerimi bosta dosedanja podpredsednika ter ministra za notranje zadeve in finance Davor Božinović in Zdravko Marić .

Plenković je potrdil, da bo večina ministrstev ostala. Združili pa bodo ministrstva za pravosodje in upravo, kot tudi za gradbeništvo in prostorsko ureditev z dosedanjim ministrstvom za državno premoženje. Ministrstvu za delo in pokojninski sistem nameravajo pridružiti resor socialne politike. Ministrstvo za gospodarstvo pa bo postalo ministrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj ter bo med drugim vključevalo tudi varovanje okolja.

Izpostavil je, da bo ministrstvo za kulturo v novi vladi postalo ministrstvo za kulturo in medije, dosedanje ministrstvo za turizem pa bo po novem ministrstvo za turizem in šport. Sektorja demografije in mladih nameravajo združiti v enem izmed štirih glavnih vladnih uradov.

Plenković je poudaril, da bo manjša vlada bolj enostavna za upravljanje, kot je bila dosedanja, ter da bo imel več časa za posvečanje posameznim ministrstvom, ko jih bo 16 namesto dosedanjih 20. Povedal je, da bo nekoliko manj državnih uradnikov, ker ne bodo več imeli pomočnikov ministrov, temveč direktorje, ki ne bodo imeli statusa državnih uradnikov. Čeprav je racionalizacija delovnih mest eden od ciljev njegove vlade, pa ni treba pričakovati, da bo manj ministrstev avtomatično pomenilo krčenje števila vladnih uslužbencev, je še povedal.