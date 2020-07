Nova hrvaška vlada z manj ministrstvi

Predsednik vlade Andrej Plenković je v manj kot 24 urah po volilni zmagi HDZ sporočil, da so si zagotovili večinsko podporo 76 poslancev v saboru ter da si želi čimprejšnjega konstituiranja sabora in vlade. Med drugim je napovedal, da bodo zmanjšali število ministrstev v novi vladi.

Ministri, ki so se danes udeležili seje ožjega kabineta vlade, so novinarjem potrdili, da potekajo pogovori o številu ministrstev, ki jih bo imela nova vlada. Obravnavajo možnosti, da bi z združevanjem posameznih resorjev namesto sedanjih 20 imeli med 12 in 15 ministrstev. Z manj ministrstvi želijo doseči bolj učinkovito vlado in zmanjšati število ljudi na vodilnih položajih v državi.

V bodoči vladi bodo večinoma ministri iz vrst HDZ ali strokovnjaki, ki niso člani stranke, kot je minister za finance Zdravko Marić. Položaj v vladi naj bi zagotovili tudi osmim partnerjem iz vrst nacionalnih manjšin. Mesto v vladi se obeta verjetno srbski manjšini, ki je najštevilčnejša narodnostna manjšina na Hrvaškem in ima tri poslance v saboru.

Ostali predvolilni in povolilni koalicijski partnerji HDZ so iz štirih manjših strank liberalne in desnosredinske usmeritve, ki imajo skupaj pet poslancev v novem sklicu hrvaškega sabora.