Hamas predaja osem talcev v zameno za 110 Palestincev

Bergerjeva je bila med predajo oblečena v temno zeleno vojaško uniformo, do dogovorjenega mesta so jo pospremili oboroženi palestinski borci. Tam je najprej stopila na improvizirani oder in pomahala zbrani množici, pripadniki Hamasa pa so tudi njej – kot ostalim talcem – ob tem izročili certifikat o izpustitvi in darilno vrečko.

Vsebina Hamasovih darilnih vrečk in kdo so izpuščeni Palestinci

Družina Bergerjeve je presrečna in ganjena zaradi sobotne izpustitve štirih vojakinj in nestrpno pričakuje trenutek, ko bodo lahko znova objeli svojo Agam. V Tel Avivu se je zbrala množica ljudi s fotografijami talcev, ki spremlja televizijski prenos v živo iz Gaze. Ob posnetkih izpustitve prve talke je med zbranimi završalo od veselja.

Pripadniki Hamasa so v vojaški bazi Nahal Oz 7. oktobra 2023 zajeli sedem žensk iz omenjene enote, ki je zadolžena za opazovanje nadzornih kamer Gaze. Bergerjeva je bila zadnja talka iz te enote, ki je še bila v Gazi. Že pred tem so izpustili štiri pripadnice te enote, ena je bila ubita v Gazi, še eno pa so rešile izraelske sile, piše Al Jazeera .

Bergerjevo so nato prevzeli predstavniki Rdečega križa, ki so jo odpeljali na drugo lokacijo znotraj Gaze, kjer so jo predali predstavnikom izraelske vojske in izraelske varnostne agencije. Ti so jo nato varno prepeljali na območje Izraela, kjer je najprej sledil temeljit zdravniški pregled.

"Izraelska vlada sprejema Agam Berger, vojakinjo izraelskih obrambnih sil," so zapisali v izjavi kabineta izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Dodali so še, da je "izraelska vlada zavezana vrnitvi vseh ugravljenih in pogrešanih oseb".

Predaja talcev poteka tudi v Han Junisu, kamor je na dogovorjeno mesto prispel konvoj Rdečega križa. Pred začetkom predaje talcev so se na kraju zbrali oboroženi borci Hamasa in Palestinskega islamskega džihada, pa tudi množica Palestincev, ki opazuje predajo.

Hamas naj bi sicer danes izpustil skupno osem talcev, tri Izraelce in pet tajskih državljanov. Poleg vojakinje Bergerjeve naj bi Hamas po navedbah izraelskih oblasti izpustil tudi izraelsko-nemško civilistko Arbel Jehud in civilista Gadija Mosesa.

Izpustili bodo tudi 110 Palestincev

Izrael naj bi v zameno za Hamasove talce izpustil 110 Palestincev, ki so v izraelskih zaporih. Med njimi je tudi 30 otrok oziroma mladoletnikov.

To je že tretji "val" predaje talcev od začetka veljave dogovora o prekinitvi ognja, ki je začel veljati 19. januarja. Izrael pa je v zameno iz zaporov izpustil 290 Palestincev. V soboto naj bi nato Hamas izpustili še tri moške.

Dogovor o prekinitvi ognja so pogajalci Izraela in Hamasa sklenili ob posredovanju ZDA, Egipta in Katarja. Zajema tri faze. Prva bo predvidoma trajala šest tednov. V njej naj bi Hamas izpustil 33 od 94 izraelskih talcev, ki so še vedno v Gazi. Izrael bo po navedbah Egipta v tem času izpustil 1890 Palestincev.